Le SUV compact électrique Skoda Elroq va élargir la gamme électrique de Skoda

Leva élargir la gamme électrique de Skoda pour les années à venir.Situé sous le Skoda Enyaq et au-dessus du plus petit SUV électrique à venir, le Skoda Epiq, l'Elroq constitue l'alternative électrique au Skoda Karoq Le SUV compact électrique Elroq adopte la plupart des codes du design "Modern Solid" présenté avec le concept Vision 7S en 2022 pour donner une nouvelle dimension au design extérieur des modèles du constructeur de Mlada Boleslav.L'avant présente la Tech-Deck Face et le lettrage sur le capot en lieu et place du logo à la coiffe d'indien.Le design Modern Solid associe robustesse, fonctionnalité et authenticité tout en transmettant un sentiment de sécurité et de puissance, en considérant les éléments typiques Skoda sous un angle nouveau.Derrière la Tech-Deck Face qui remplacera la calandre traditionnelle Skoda, les ingénieurs ont dissimulé des capteurs tels que le radar et la caméra frontale.Les phares à LED de l'Elroq comportent des bandes lumineuses supérieures fines pour les feux de position et les clignotants, ainsi que des feux de jour.En dessous, deux modules LED pour les feux de croisement et les feux de route offrent une réinterprétation horizontale du visage de Skoda à quatre yeux. Ils sont disponibles en deux versions.Les phares à LED optionnels utilisent la technologie Matrix , composée de 36 segments lumineux individuels. La partie supérieure des phares comporte un feu de jour avec quatre ouvertures rectangulaires.Les feux arrière affichent des graphiques lumineux en forme de C et des éléments cristallins partiellement éclairés. Il existe également deux versions de feux arrière, toutes deux utilisant la technologie LED.La variante optionnelle offre des indicateurs dynamiques, des éléments cristallins rétroéclairés, une animation lors de l'ouverture du hayon et une animation "Coming/Leaving Home" qui implique également les phares.Le profil latéral du Skoda Elroq présente un arc dynamique qui commence au niveau du pilier A et se prolonge par une ligne de toit légèrement inclinée qui se fond dans un becquet de toit situé au-dessus du hayon.Cela permet d'obtenir un coefficient de traînée de 0,26.Le véhicule est équipé de jantes aérodynamiques optimisées et d'un réducteur de passage de roue, qui prolonge l'habillage du passage de roue afin d'améliorer le flux d'air.La taille des roues varie de 19 à 21 pouces.De dimensions extérieures compactes , l'Elroq offre de l'espace à bord et un volume de chargement jusqu'à 1 580 litres.Ses dimensions compactes et son rayon de braquage réduit sont adaptés à un usage urbain au quotidien.Le SUV compact électrique Skoda affiche desLa batterie haute tension la plus grande permetetLe SUV compact électrique Skoda sera disponible avec uneLe Skoda Elroq sera présenté au public à l'automne 2024 à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris 2024.