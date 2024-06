Une Volkswagen électrique à 20 000 euros pour l'Europe attendue pour 2027

Le Groupe Volkswagen va proposer desLe Directoire de Volkswagen Group entend rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre en ciblant le segment des modèles d'entrée de gamme.Le Groupe Volkswagen mettra sur le marché des véhicules électriques abordables produits en Europe, pour l'Europe.Depuis quelques temps déjà, Volkswagen est à pied d'œuvre pour proposer des véhicules électriques compacts autour des 20 000 euros.Pour ce projet, Volkswagen misera fortement sur un ancrage local, qui profitera à l'Europe en tant que pôle industriel.La première mondiale prévue pourAvec ce projet de mobilité électrique en entrée de gamme autour des 20 000 euros, Volkswagen Group franchit une étape importante pour la démocratisation de l'électromobilité en Europe.Le Groupe de marques Core travaille activement à l'émergence d'un portefeuille de véhicules citadins électriques (« Electric Urban Car Family »).Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group : « Depuis des générations, les gens associent souvent les marques du Groupe au souvenir de leur toute première voiture et à l'idée d'une mobilité abordable. Forts d'un solide portefeuille de marques, nous entendons continuer d'assumer cette responsabilité vis-à-vis de la société. Je suis donc particulièrement heureux d'annoncer le lancement d'un projet d'avenir en vue de contribuer à l'émergence d'une mobilité électrique accessible au plus grand nombre, en proposant des modèles d'entrée de gamme produits en Europe, pour l'Europe. À travers cette initiative, nous entendons faire de l'Europe une région d'implantation forte et un pôle industriel pour le Groupe, nous nous engageons pour une politique industrielle européenne, et agissons au final dans l'intérêt de nos clients européens. »Comme le rappelle Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen et responsable du Groupe de marques Core : « L'avenir appartient à l'électrique. Or, pour démocratiser l'électromobilité, il convient de proposer des véhicules attrayants, notamment en entrée de gamme. L'électromobilité pour tous : telle est notre promesse de marque. Le Groupe de marques Core s'attache aujourd'hui à l'honorer. Nous entendons combiner positionnement prix attractif et excellence en matière de technologies, de design, de qualité et d'expérience client sur le segment des modèles d'entrée de gamme. Cette tâche est aujourd'hui d'autant plus ambitieuse que les coûts de l'énergie, des matériaux et des matières premières augmentent. Une chose est certaine : ce projet d'une électromobilité produite en Europe, pour l'Europe ne pourra aboutir qu'avec le soutien des pouvoirs politiques et dans des conditions compétitives. »