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Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros

Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros

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Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros

Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros

Attendu à partir de l'automne 2026, le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross s'affiche dans les rues d'Amsterdam sous un camouflage particulièrement discret.

L'extérieur de l'ID. Cross se distingue par le langage stylistique « Pure Positive » de Volkswagen, caractérisé par des lignes épurées et des proportions équilibrées.

Le SUV urbain Volkswagen affiche une allure volontairement discrète.

L'habitacle transmet une impression de clarté.

Cinq places, un espace optimisé, des commandes intuitives ainsi que des écrans complètent le programme général.

Côté motorisation, le Volkswagen ID. Cross propose une configuration flexible.

Trois niveaux de puissance sont proposés : 85 kW, 99 kW et 155 kW, associés à deux capacités de batterie de 37 kWh et 52 kWh (nets).

Le modèle couvre ainsi différents profils d'utilisation, de la conduite majoritairement urbaine aux trajets réguliers hors agglomération.

Des systèmes d'assistance soutiennent le conducteur.

L'ID. Cross affiche une capacité de charge rapide en courant continu allant jusqu'à 90 kW avec la batterie de 37 kWh et jusqu'à 105 kW avec la batterie la plus grande de 52 kWh.

Le modèle L'ID. Cross sera proposé à un prix d'entrée d'environ 28 000 euros.

Eric Houguet, écrit le 17/03/2026

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