L'architecture SDV RV Tech achève avec succès les tests d'endurance hivernaux

La coentreprise RV Tech (Volkswagen Group et Rivian) achève avec succès les essais
hivernaux des véhicules de référence (des prototypes Volkswagen
ID. Every, Audi
et Scout) équipés de l'architecture SDV
(software defined vehicle).
Les véhicules de référence, définis par le logiciel, ont fait l'objet d'une évaluation approfondit sur plusieurs mois.
Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group, explique : « Nous accélérons vers l'avenir. Avec la réussite des essais hivernaux, notre coentreprise démontre une fois de plus la rapidité et la précision de son travail. »
La coentreprise 'Rivian and Volkswagen Group Technologies' (RV Tech) a mené à bien les essais hivernaux de son architecture zonale
pour la première génération de véhicules définis par logiciel (SDV). Au cours de plusieurs mois de tests à Phoenix (États-Unis) et Arjeplog (Suède), une équipe conjointe composée d'ingénieurs Volkswagen, Audi, Scout et RV Tech a validé la fonctionnalité et les performances
de l'électronique et des logiciels, ce qui constitue une étape importante pour le développement en cours de la coentreprise RV Tech.
Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group, a déclaré : « Nous accélérons vers l'avenir. Avec la réussite des essais hivernaux, notre coentreprise démontre une fois de plus la rapidité et la précision de son travail. L'intégration étroite entre la coentreprise, nos marques et le Groupe suit un objectif clair : enthousiasmer les gens avec des produits et des technologies qui établissent de nouveaux standards. C'est ainsi que nous faisons avancer le développement au sein du groupe Volkswagen - avec l'ambition de devenir le leader mondial de la technologie automobile. »Les tests d'endurance hivernale de l'architecture SDV RV Tech
Le programme se composait de deux phases :
- en Arizona, les équipes d'ingénierie des marques et de la coentreprise ont travaillé pour finaliser les fonctions logicielles clés et préparer les véhicules de référence pour les essais hivernaux en Europe.
- en Suède, les systèmes ont été soumis à des tests intensifs dans des conditions météorologiques extrêmes avec neige et glace. Les équipes ont examiné l'interaction entre le matériel et le logiciel pour des fonctions telles que la transmission intégrale, le contrôle de traction et les performances de conduite. La fonctionnalité Over-the-Air- (OTA) a également été validée.
Au total, la coentreprise RV Tech et les marques Volkswagen, Audi et Scout ont mené des centaines de tests et de cycles de validation. Des campagnes d'essais distinctes en Allemagne et en Suède, menées par la direction du développement des marques Volkswagen, Audi et Scout, ont acté la réussite du programme d'essais hivernaux.
Les résultats démontrent que l'architecture SDV fonctionne de manière fiable sous des conditions hivernales sévères et en conduite dynamique.
Cette étape établit les bases des prochaines phases de développement au sein de la coentreprise RV Tech et des marques individuelles du Groupe Volkswagen.
Le Groupe Volkswagen déploiera l'architecture SDV RV Tech dans les véhicules électriques
sur les marchés occidentaux.
L'architecture SDV RV Tech offre des fonctionnalités de conduite hautement automatisées et des solutions d'infodivertissement avancées, pouvant être mises à jour en continu à distance (OTA)Les marques du groupe Volkswagen renforcent leur expertise logicielle pour le SDV
Les marques du groupe Volkswagen renforcent leurs capacités logicielles pour le SDV. Volkswagen Véhicules Particuliers devrait lancer un programme de qualification planifié début mai, où des spécialistes du logiciel passeront plusieurs mois dans les sites RV Tech, notamment à Palo Alto
, afin d'approfondir leur connaissance de l'architecture et du code de la coentreprise RV Tech. À leur retour à Wolfsburg, ces spécialistes interviendront en tant qu'experts internes et réintégreront cette expertise dans leurs départements de développement. Cela permettra d'intégrer plus rapidement les fonctions spécifiques aux marques dans les futurs modèles de production. Audi et Porsche
se préparent également à lancer des programmes similaires