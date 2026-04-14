Le Nissan Juke de troisième génération passe à l'électrique

Nissan
lève le voile sur le crossover Juke de troisième génération
à l'occasion
de l'événement « Vision
de Nissan » au siège mondial de l'entreprise au Japon, où Nissan a présenté sa stratégie à long terme, sa feuille de route produit et ses innovations technologiques.
Le Juke de troisième génération se dévoile comme une évolution audacieuse
du crossover emblématique de Nissan avec un design original
.
Agile, compact et résolument Nissan, le Juke EV insuffle personnalité et émotion à l'ère de la mobilité électrique.
Il s'agit du premier Juke électrique, construit sur la plateforme CMF-EV
et produit à Sunderland, au Royaume-Uni.
Depuis son lancement en 2010, le Juke s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires à travers l'Europe.
Le nouveau Juke
zéro émission à l'usage sera lancé au printemps 2027
.
Le Juke électrique viendra enrichir la gamme européenne de véhicules électriques Nissan
, qui comprend déjà la Micra
, la Leaf
, le crossover Ariya
, ainsi que les utilitaires Townstar et Interstar, et qui s'enrichira bientôt d'un modèle sur le segment A.
Le Juke électrique proposera la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), favorisant l'intégration des véhicules électriques
au sein du réseau électrique européen.
Parallèlement au Juke électrique, Nissan continuera de proposer le Juke HEV hybride
.« L'Europe est au cœur de la stratégie d'électrification de Nissan et nous restons fermement engagés en faveur d'un avenir 100 % électrique »
, a déclaré Massimiliano Messina, Chairman de Nissan pour la région AMIEO. « Grâce à une gamme de véhicules électriques en pleine expansion, nous offrons un choix plus large et davantage d'innovations dans chaque segment, en nous appuyant sur notre solide expertise en matière de conception, d'ingénierie et de production dans la région. Cette nouvelle génération de véhicules accélérera notre transition vers une mobilité zéro émission. »
Le Juke électrique sera produit à l'usine Nissan de Sunderland, au Royaume-Uni. Assurant déjà la production de la Leaf et s'apprêtant à accueillir la première phase pilote de fabrication du Juke électrique dans les prochaines semaines, l'usine de Sunderland demeure la pierre angulaire de la production de véhicules de Nissan
en Europe.« Le Juke a toujours incarné un design audacieux et une volonté de bousculer les conventions. Avec cette troisième génération, nous transposons cet esprit à l'ère de l'électrique »,
a déclaré Clíodhna Lyons, Region Vice President Product, Brand & Marketing Strategy de Nissan pour la région AMIEO. « Le premier Juke 100 % électrique nous permettra de conquérir de nouveaux clients tout en élargissant l'offre de notre gamme électrifiée ».