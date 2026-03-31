Le grand SUV électrique sept places Skoda Peaq affiche plus de 600 kilomètres d'autonomie

Le Peaq
est le nouveau vaisseau amiral électrique
de la marque Skoda
.
Le SUV
électrique Peaq se positionne au sommet de l'offre électrique de la marque de Mladá Boleslav, avec sept places de série
, plus de 600 kilomètres d'autonomie
et un large choix d'options
.
Inspiré du concept Vision
7S et développé sur la plateforme MEB
(Modular Electrification Toolkit), le Peaq est produit dans l'usine Skoda de Mladá Boleslav.
Long de près de 4,9 mètres
, le Peaq électrique sept places affiche une autonomie supérieure à 600 kilomètres et peut proposer un configuration cinq ou sept places. C'est le modèle le plus grand et le plus spacieux actuellement produit par Skoda.
En version cinq places, le volume de coffre atteint jusqu'à 1 010 litres, soit le volume le plus important de tous les modèles Skoda.
Le Peaq introduit un Pack Relax comprenant des sièges ergonomiques avec fonction massage, des repose-jambes, un système audio Premium Sound développé avec Sonos et une application bien-être intégrée, transformant l'habitacle en un espace
de détente.
Le Peaq reprend les principes du design Modern Solid
. La face avant adopte la face avant « Tech-Deck », un panneau noir brillant rétro-éclairé, structuré par de fines lamelles verticales. Le modèle peut être équipé de phares avant Full Matrix
LED composés de 18 segments lumineux.
Avec un empattement proche de 3 mètres
, les passagers de la deuxième et de la troisième rangée bénéficient d'un espace aux jambes généreux. La troisième rangée offre une hauteur sous plafond confortable. L'habitacle intègre des solutions pratiques réparties dans l'ensemble du véhicule.
En complément de la configuration sept places de série, le Peaq est proposé en version cinq places. Dans cette configuration, le volume de chargement atteint jusqu'à 1 010 litres. La version sept places offre jusqu'à 299 litres. Un compartiment supplémentaire de 37 litres, situé sous le capot avant complète les espaces de rangement.
Le Pack Relax
, proposé en option, comprend des sièges relax certifiés AGR avec fonction massage, des repose-jambes ergonomiques à réglages électriques, des coussins avant, une tablette pliante ainsi qu'une application bien-être intégrée offrant six programmes, dont des modes dédiés à la détente, aux étirements ou à la récupération. Le système ajuste simultanément la climatisation, l'éclairage d'ambiance et les fonctions de massage.
Deux niveaux de puissance seront proposés : 90 et 90x, pour des valeurs comprises entre 286 et 299 ch
. Les versions 90 et 90x annoncent une autonomie supérieure à 600 kilomètres et peuvent passer de 10 à 80 % de charge en 28 minutes sur borne rapide en courant continu.
Le Peaq bénéficie d'un ensemble moteur-batterie efficient et d'un centre de gravité bas.
La version 90x, dotée d'une transmission intégrale, accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.
Le Peaq introduit plusieurs éléments inédits sur un modèle Skoda, notamment des poignées de porte affleurantes. En mouvement ou lorsque le véhicule est verrouillé, elles se rétractent entièrement dans la carrosserie, améliorant l'écoulement de l'air et contribuant à l'efficacité aérodynamique. Elles répondent également aux exigences de sécurité européennes actuelles et participent à la sobriété visuelle de l'ensemble. À l'approche du conducteur muni de la clé, les poignées se déploient automatiquement. Une ouverture mécanique reste possible en pressant la zone dédiée à l'avant de la poignée.
Le modèle dispose d'un toit panoramique électrochromique « Dynamic Shade Control ». Sa transparence varie grâce à une tension électrique. Sur le Peaq, il est divisé en neuf segments distincts. Les occupants peuvent choisir entre trois réglages prédéfinis ou ajuster manuellement la luminosité via l'écran d'info-divertissement. Il s'agit du plus grand toit panoramique jamais proposé sur un modèle Skoda.
Le Peaq adopte un système d'info-divertissement basé sur Android, offrant un large choix d'applications, qu'elles soient développées par Skoda ou par des éditeurs tiers tels que Spotify, YouTube ou Google Maps.
Une clé digitale fait son apparition : elle permet d'utiliser un smartphone ou une montre connectée à la place de la clé traditionnelle, pour partager un véhicule entre plusieurs conducteurs
.
Les informations de conduite sont regroupées sur un Digital Cockpit de 10 pouces, complété par un écran vertical d'info-divertissement de 13,6 pouces doté de commandes haptiques. Un affichage tête haute à réalité augmentée est proposé en option.
Le Peaq prend également en charge la fonction Vehicle-to-Load (V2L), qui permet d'alimenter ou de recharger des appareils externes à partir de la batterie haute tension.
Oliver Stefani, Directeur du Design Skoda Auto
, explique: « L'allure affirmée du Skoda Peaq s'inscrit pleinement sur les principes du design Modern Solid, fondé sur la clarté, la simplicité et une attention particulière à la fonctionnalité et à l'espace. Chaque élément a été pensé pour répondre aux usages quotidiens et aux attentes concrètes de nos clients. Le Peaq contribuera à affiner l'identité visuelle de Skoda et la perception de nos modèles. Nous sommes convaincus que son design a tous les atouts pour séduire une nouvelle clientèle. »
Klaus Zellmer, PDG Skoda Auto indique: « Le Skoda Peaq a été pensé pour le quotidien : pour les familles en quête d'espace, pour les conducteurs qui souhaitent voyager sereinement sur de longues distances, et pour tous ceux qui privilégient un design moderne sans compromis. En tant que nouveau modèle phare, il place Skoda sur un niveau supérieur : plus spacieux, plus fonctionnel et encore mieux adapté aux explorateurs du quotidien. Avec le Peaq, nous introduisons de nouvelles proportions, une fonctionnalité optimisée et un design résolument moderne dans le segment des grands SUV électriques, établissant une référence pour ce que peut être une Skoda contemporaine. Grâce à son groupe motopropulseur électrique efficient et à une approche tournée vers une mobilité durable, il combine sens pratique, émotion et responsabilité pour offrir une nouvelle forme de liberté sur la route. Ainsi, fidèle aux attentes de nos clients, il réunit l'ensemble de ces qualités avec une approche équilibrée et centrée sur la valeur. Avec le Peaq, nous franchissons une nouvelle étape dans l'électrification de Skoda - à tous les niveaux. »