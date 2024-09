Le SUV entièrement électrique du segment C smart #5 est le modèle smart le plus polyvalent à ce jour

smart, la marque automobile allemande entièrement électrique, présente en première mondialeLa smart #5 est le troisième véhicule de la gamme entièrement électrique de la marque allemande, aux côtés des smart #1 et #3.La smart #5 est unéquipé d'une motorisation électrique de pointe, de technologies ADAS et d'un cockpit connecté.C'est le modèle smart le plus polyvalent à ce jour.Long de, le SUV smart #5 affiche un empattement de 2 900 mm.La smart #5 électrique sera lancée en Europe au premier semestre 2025.La smart #5 a été dessinée par les designers Mercedes-Benz.Le SUV de dimensions moyennes reprend des éléments de design typiques de la marque smart tels que le toit « halo » panoramique, les portes sans cadre et les porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière.La smart #5 se caractérise par des phares « oblong » à l'avant et à l'arrière.Les rétroviseurs bicolores et les enjoliveurs flottants avec les logos smart centraux, qui restent droits lorsque les roues tournent, assurent un caractère sophistiqué.La smart #5 propose un intérieur moderne et confortable.Les sièges à gravité zéro avec 121 degrés d'inclinaison, revêtus de cuir, avec des airbags frontaux et latéraux et des ceintures de sécurité intégrées dans le siège, font partie des points forts.A l'arrière, les sièges en cuir avec une garde au toit de 1 060 mm, le chauffage, le réglage du dossier, le pare-soleil électrique et les lampes de lecture LED de style avion sont dotés d'un réglage « First Class ».Le mode confort offre aux passagers plus d'espace pour les jambes.Des accents tels que des garnitures en bois de chêne et des éléments de design incurvés et oblongs assurent le caractère premium de l'habitacle de la smart #5.Les caractéristiques de confort comprennent un éclairage d'ambiance intérieure avec 256 couleurs et la possibilité d'ajuster tous les sièges pour créer un espace de couchage king-size, queen-size ou simple dans le cockpit.Le système de divertissement est doté d'un projecteur intégré associé à un système audio Sennheiser Signature avec 20 haut-parleurs et un haut-parleur portable. Le haut-parleur surélevé avec éclairage d'ambiance se synchronise avec le rythme de la musique.La smart #5 dispose de 34 compartiments de rangement, d'un coffre avant de 72 litres et d'un espace de rangement à l'arrière.Le point central de l'intérieur de la smart #5 est le tableau de bord moderne.Le SUV smart #5 est équipé d'un affichage tête haute à réalité augmentée de 25,6 pouces, d'un combiné d'instruments LCD Ultra HD couleur de 10,3 pouces et de deux écrans AmoLED 2,5K de 13 pouces. Un assistant vocal d'IA générative utilise une variété de sources pour fournir des réponses précises à presque toutes les questions posée par le conducteur. Associé aux avatars de smart, le conducteur peut contrôler plusieurs fonctions de confort avec sa voix, notamment les appels téléphoniques et les messages, la musique, les médias, la climatisation, la navigation, les paramètres personnels et le contrôle du véhicule, ainsi que les fonctions Internet. Un avatar guide le conducteur à travers les commandes.Le véhicule utilise une puce AMD V2000 à haute puissance de calcul pour optimiser les temps de réponse.L'interface utilisateur low-poly smart OS est basée sur le moteur Unreal.Les performances électriques en termes de vitesse de charge et d'autonomie reposent sur une plateforme 800 volts.La batterie de 100 kWh de la smart #5 est dotée d'une fonction de supercharge (4C). Cela permet de charger l'accumulateur de 10% à 80% en 15 minutes.Une autonomie de plus de 740 km (sur la base du cycle d'essai chinois pour les véhicules utilitaires légers CLTC, qui s'écarte considérablement de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers WLTP) peut être atteinte et une prise de courant de 220 V dans le coffre offre une large polyvalence lorsque le véhicule électrique n'est pas raccordé au réseau.Capable de fonctionner sur des routes non pavées, le véhicule smart dispose de plusieurs modes de conduite sur route et hors route, notamment Adaptive, Sand, Snow, Mud et Rock.