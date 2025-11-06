La Renault Twingo E-Tech electric revendique jusqu'à 263 km d'autonomie WLTP

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La petite citadine Renault Twingo E-Tech electric entend redéfinir les standards du segment A urbain électrique en restant fidèle à l'esprit de la Twingo originelle.

Le design modernisant l'ADN de la première génération de l'esprit Twingo, immédiatement reconnaissable, s'accompagne d'une habitabilité et d'une modularité prononcées : cinq portes, deux sièges arrière indépendants et coulissants sur toutes les versions, un dossier de siège passager avant rabattable, etc.

La Renault Twingo E-Tech electric entend faciliter l'usage urbain et l'adoption de la petite voiture électrique en ville.

Dotée d'un moteur de 60 kW, la petite voiture urbaine embarque une petite batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 27,5 kWh qui lui confère jusqu'à 263 km d'autonomie WLTP, avec une fonction « One Pedal » pour appréhender sans fatigue les bouchons du quotidien.

La batterie LFP de la Twingo E-Tech electric, fournie par CATL, utilise une architecture « cell-to-pack » qui permet d'intégrer davantage de cellules dans un espace donné et de réduire le coût de la batterie. Au total, le choix de la chimie LFP combinée à une architecture « cell-to-pack » permet de réduire d'environ 20 % le coût des batteries.

La Twingo E-Tech electric sera proposée à un tarif inférieur à 20 000 euros (hors subventions gouvernementales).

Fabriquée à l'usine slovène de Novo Mesto, la Twingo E-Tech electric sera commercialisée au début de l'année 2026.

Commercialisée depuis 1992, la Renault Twingo a enregistré plus de 4,1 millions d'exemplaires vendus dans 25 pays. Elle a marqué plusieurs générations par son architecture mono-volume, son habitabilité, sa modularité et son caractère joyeux.

La Twingo E-Tech electric se présente comme le modèle le plus rapidement développé de l'histoire de Renault, tout en sachant qu'elle reprend la plateforme de la Renault 5 E-Tech Electric.

Eric Houguet, écrit le 06/11/2025

