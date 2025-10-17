Le SUV compact italien Alfa Romeo Tonale restylé affirme son caractère sportif

L'heure du restylage a sonné pour l'Alfa Romeo Tonale
.
Le SUV compact italien
restylé reçoit une évolution ciblée destinée à renforcer son caractère sportif et son design typiquement Alfa Romeo.DESIGN
Le design du modèle mondial Tonale découle d'un juste équilibre entre proportions, élégance des surfaces, tension des lignes et efficacité technique.
Tonale illustre l'approche du Biscione de la « beauté nécessaire », où chaque élément trouve sa justification et contribue à l'identité du modèle.
Inspirée de l'héritage stylistique de la marque sportive italienne, la face avant adopte un badge concave tridimensionnel, évoquant les légendaires 33 Stradale et GT 2000.
Le Trilobo, signature d'Alfa Romeo, a été redessiné pour accentuer l'horizontalité et ancrer visuellement le véhicule au sol. Les prises d'air inférieures renforcent le lien stylistique avec l'Alfa Romeo Junior
, tandis que les ouvertures latérales rappellent le langage des Giulia
GTA et GTAm. L'équilibre général profite d'un porte-à-faux avant réduit et de voies élargies.
Le profil se différencie par des jantes (Stile 19 pouces et Fori 20 pouces) plus légères et d'un dessin plus technique.
Les emblèmes avant et arrière noirs et blancs, ainsi que le lettrage noir Tonale sur les versions Veloce et Sport Speciale complètent la mise à jour stylistique.
La palette de couleurs du Tonale compte huit teintes: Rouge Brera
, Vert Monza
, Jaune Ocra, Noir Alfa, Blanc Alfa, Gris Vesuvio, Vert Montreal et Bleu Misano.
Un toit noir contrasté, disponible avec le toit ouvrant, figure au catalogue du modèle.HABITACLE
L'intérieur du Tonale restylé gagne en raffinement avec de nouveaux matériaux et combinaisons de couleurs. Parmi les principales nouveautés figurent les sièges cannelloni en cuir rouge à surpiqûres coordonnées, ou en Alcantara bicolore noir/blanc, assortis à un tableau de bord intégralement revêtu d'Alcantara. Selon la configuration, les surpiqûres contrastées s'étendent aux panneaux de porte et à l'accoudoir.
Les sièges avant, en cuir ou Alcantara, sont à réglage électrique huit directions, avec soutien lombaire quatre voies, chauffage et ventilation.
Le volant et les buses de lave-glace sont également chauffants.
La console centrale redessinée accueille un sélecteur rotatif, complété par les palettes en aluminium fixées sur la colonne de direction.
Le Tonale propose également des équipements
comme le stationnement semi-automatique, les sièges ventilés, le chargeur à induction, les rétroviseurs électrochromes ou la climatisation bizone avec filtre AQS.DYNAMIQUE DE CONDUITE
Le Tonale repose sur un châssis équilibré, doté d'une répartition optimisée des masses, d'une suspension indépendante de type McPherson avec un calibrage sportif à l'avant comme à l'arrière, de freins Brembo à quatre pistons et d'une direction directe, avec un rapport de 13,6:1.
Ces éléments s'accompagnent de technologies avancées comme la suspension électronique Dual Stage Valve (DSV) ou les amortisseurs Frequency Selective Damping (FSD), qui garantissent un compromis optimisé entre confort et tenue de route.
Le système brake-by-wire, présent sur les Alfa Romeo Giulia
et Stelvio
, et la transmission intégrale Q4 AWD de la version Ibrida Plug-In complètent l'ensemble.
Les palettes en aluminium fixées sur la colonne de direction offrent un contrôle précis des rapports, tandis que le sélecteur Alfa DNA permet d'ajuster le tempérament du véhicule selon les préférences et le style de conduite..
Les temps de passage en virage attestent d'un comportement dynamique proche de celui du SUV Stelvio.
Le Tonale progresse avec des voies élargies, contribuant à réduire roulis et sous-virage, et des moteurs conformes à la norme Euro 6E-bis.
Le Tonale Ibrida développe une puissance totale de 175 chevaux, tandis que le Tonale Ibrida Plug-In atteint 270 chevaux. Le processeur de contrôle hybride
assure une réponse plus rapide et plus fluide, offrant une transition imperceptible entre moteur thermique et moteur électrique.GAMME MECANIQUE
La gamme mécanique comporte une grande variété de motorisations : Diesel, hybride léger 48 V et hybride rechargeable.
Le Tonale Ibrida (technologie hybride 48 V d'Alfa Romeo)adopte un 1.5 Turbo quatre cylindres de 175 chevaux avec turbo à géométrie variable (VGT). Il est associé à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports et à une traction avant.
Le Tonale 1.6 Diesel de 130 chevaux, associé à une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports et à une traction avant, offre une sobriété adaptée aux usages intensifs.
Au sommet de la gamme, le Tonale Q4 Ibrida Plug-In développe 270 chevaux et combine transmission intégrale électrifiée et boîte automatique à 6 rapports. Elle incarne la synthèse Alfa Romeo entre performance et efficience technologique.TECHNOLOGIE
Le Tonale embarque les plus récentes avancées d'Alfa Romeo en matière de sécurité, connectivité et confort.
L'instrumentation Cannocchiale numérique 12,3 pouces et le système Alfa Connect 10,25 pouces offrent une interface fluide et personnalisable, compatible Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, avec mises à jour OTA.
La note
de 5 étoiles aux crash-test
s Euro NCAP
atteste du niveau de sécurité, renforcé par des aides à la conduite
de niveau 2 : régulateur de vitesse adaptatif, maintien de voie, détection d'angles morts et de trafic arrière, reconnaissance des panneaux, freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, et surveillance de l'attention du conducteur. Le Tonale restylé embarque deux nouveautés qui complètent cet arsenal : une caméra 360° à haute résolution avec vue “drone” et le stationnement semi-automatique.CONFORT
Le confort à bord est amplifié par les sièges avant chauffants et ventilés, la climatisation bizone, le chargeur à induction ventilé, le système audio Harman Kardon 470 W à 14 haut-parleurs et un hayon mains libres.