L'Aston Martin DB12 S développe une puissance de 700 ch

L'Aston Martin DB12 S
rejoint la DBX S et la Vantage S pour prolonger la longue tradition des modèles « S » hautes performances
d'Aston Martin.
La DB12 S est la dernière en date à apposer le suffixe « S » à la version la plus performante d'un modèle établi.
S'inspirant de la DB12, la DB12 S ajoute davantage de puissance et des capacités dynamiques plus impressionnantes.
Le cœur de la DB12 S est une version plus puissante du V8 biturbo 4.0 litres
Aston Martin. Développant 700 ch
à 6 000 tr/min (soit une augmentation de 20 ch) et un couple de 800 Nm
entre 3 000 et 6 000 tr/min, la DB12 S affiche, sur circuit, une vitesse de pointe de 325 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,4 secondes
.
Les modifications apportées au calibrage du groupe motopropulseur
ont optimisé le système Launch Control, réduisant les temps de passage des rapports de plus de 50 % et contribuant à une amélioration de 0,1 seconde du temps de 0 à 100 km/h. Les ingénieurs Aston Martin ont peaufiné le calibrage de la pédale d'accélérateur, introduisant une sensation plus progressive grâce à une nouvelle cartographie de l'accélérateur électronique spécifique à la S.
Les modifications apportées au châssis améliorent la sensation d'agilité et la maîtrise du véhicule.
Les modifications logicielles apportées aux amortisseurs
Bilstein DTX, visant à améliorer le contrôle du roulis et du tangage, s'harmonisent avec une barre anti-roulis arrière plus rigide et des réglages de carrossage, de pincement et de chasse plus précis. L'ensemble de ces modifications améliore la confiance à l'avant et la sensation d'agilité générale.
Un réglage supplémentaire de la direction
et du différentiel arrière électronique
(E-diff) a permis aux ingénieurs châssis d'Aston Martin d'optimiser la connexion à la route et la réactivité.
Les freins carbone-céramique
(CCB) offrent des performances de freinage et une capacité thermique accrues, ainsi qu'une réduction significative du poids non suspendu. Les freins carbone-céramique CCB (410 mm de diamètre à l'avant et 360 mm à l'arrière) allient une réponse de freinage linéaire, une sensation de pédale constante et une résistance élevée à l'évanouissement. Ils permettent également de gagner 27 kg de poids non suspendu par rapport aux freins en acier.
La DB12 S bénéficie d'un système de contrôle du freinage en virage
(CBC) de nouvelle génération, qui optimise l'interaction entre le contrôle intégré du patinage des freins et les modules de contrôle intégré du véhicule. Une fonction prédictive permet à la voiture
de maintenir une stabilité optimale lors du freinage en virage, exploitant davantage la puissance du freinage arrière pour maintenir une trajectoire plus précise de l'entrée au point de corde.
Le système permet au conducteur de freiner plus tard et avec une stabilité accrue. Le CBC assure une vectorisation du couple sur l'essieu arrière pour un comportement en virage prévisible, précis et constant dans tous les environnements de conduite, des routes de campagne sinueuses aux sorties d'autoroute rapides, en passant par les circuits.
La DB12 S arbore une sonorité d'échappement distinctive
. Le système d'échappement sport à quatre sorties en acier inoxydable a été optimisé pour accentuer les fréquences du moteur sur toute la plage de régime,. Un système d'échappement en titane (en option) amplifie la sonorité, amplifiant les basses, les médiums et les aigus, augmentant le niveau sonore de 1,5 dB, tout en réduisant le poids de 11,7 kg par rapport au système en acier inoxydable.
Visuellement, la DB12 S reflète les performances améliorées. À l'avant, la DB12 S se distingue par un splitter à double élément et de nouvelles ouïes de capot, chacune jouant un rôle fonctionnel.
Le splitter abaisse et élargit visuellement la DB12 S, tout en générant de l'appui et en guidant le flux d'air dans et autour des passages de roue avant afin de stabiliser le flux d'air et de réduire la portance. Les ouïes de capot, finition noir brillant ou en fibre de carbone (en option), facilitent l'extraction de l'air chaud du V8 4.0 litres en « V » et contribuent à l'allure agressive de la face avant.
Sur les flancs, la DB12 S arbore des bas de caisse noir brillant. Ils prolongent la ligne formée par le splitter avant, renforçant sa posture au sol.
Le becquet arrière fixe ajoute améliore la stabilité à haute vitesse. En dessous, le diffuseur arrière, réduit la portance tout en laissant de la place aux deux sorties d'échappement superposées.
Les premières livraisons de la DB12 S Coupé
et de la DB12 S Volante interviendront à partir du premier trimestre 2026.