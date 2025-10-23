Le SUV compact Byd Atto 2 DM-i associe la conduite électrique à la flexibilité d'un moteur essence

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Le SUV compact Byd Atto 2 DM-i reprend la technologie Super Hybride avec Dual Mode.

La Byd Atto 2 DM-i hybride rechargeable offre une solution énergétique efficace pour les besoins de mobilité quotidiens et les trajets de longue durée, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter pour recharger la batterie en cours de route.

L'Atto 2 DM-i peut parcourir jusqu'à 90 km en tout électrique lors des trajets du quotidien. La technologie Super Hybride avec Dual Mode-intelligent de Byd permet de profiter d'une conduite électrique sans se soucier de l'autonomie, en ayant la capacité de parcourir 1020 km avec une batterie entièrement chargée et un plein de carburant.

La motorisation hybride rechargeable DM-i (Dual Mode-intelligent) optimise la consommation sur les trajets longue distance en sélectionnant automatiquement le mode hybride adapté.

Le véhicule hybride rechargeable bénéficie de quelques évolutions en termes de design pour se différencier des versions électriques de l'Atto 2. Les modifications incluent une calandre centrale avant plus large, des éléments décoratifs dans la partie basse du pare-chocs avant, la suppression des prises d'air latérales sur les ailes avant et un badge redessiné sur le hayon.

Deux versions de l'Atto 2 DM-i seront proposées.

Le SUV compact hybride rechargeable sera disponible en plusieurs capacités de batterie, autonomies électriques et combinées, puissances et performances.

Les premières livraisons en Europe du Byd Atto 2 DM-i sont attendues au premier trimestre 2026.

Eric Houguet, écrit le 23/10/2025

