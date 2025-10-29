La quatrième génération du monospace Nissan Elgrand est propulsée par le système hybride e-Power

Nissan
dévoile la quatrième génération du monospace Elgrand
au Japan Mobility Show 2025.
Depuis son lancement en 1997, le Nissan Elgrand contribue à l'essor du segment des monospaces au Japon, se forgeant une image solide grâce à son habitacle spacieux et à son agrément de conduite.
La quatrième génération s'appuie sur cet héritage, intégrant les dernières technologies de motorisation électrifiée de Nissan qui optimise le plaisir de conduite et un design sophistiqué.
Le Nissan Elgrand revendique une conduite souple et silencieuse.
Le lancement du Nissan Elgrand est prévu au Japon à l'été 2026.DESIGN EXTERIEUR
Le design extérieur incarne le langage stylistique « Timeless Japanese Futurism » de Nissan, puisant son inspiration dans l'artisanat et l'esthétique traditionnels japonais, réinterprétés grâce aux techniques, matériaux et technologies.
Le monospace Elgrand affiche une allure imposante, avec une calandre inspirée du motif japonais Kumiko qui se fond dans la signature lumineuse avant. DESIGN INTERIEUR
À bord, l'habitacle dégage une atmosphère de salon, où les passagers arrière profitent du confort des sièges. Les finitions en cuir TailorFit et en bois, ainsi que les motifs inspirés de Kumiko sur les garnitures de portes et de sièges, s'harmonisent avec les deux écrans intégrés de 14,3 pouces. Les écrans combinent informations du conducteur et système d'infodivertissement. Le système audio Bose à 22 haut-parleurs (en option) et l'éclairage d'ambiance à 64 couleurs contribuent à l'expérience sensorielle.SYSTEME HYBRIDE E-POWER
Le Nissan Elgrand est propulsé par le système hybride
e-Power de troisième génération de Nissan. La technologie Nissan repose sur un moteur thermique spécialement conçu à cet effet et une motorisation électrique modulaire 5-en-1 pour des performances
optimisées, un fonctionnement silencieux et une consommation
de carburant réduite.TRANSMISSION INTEGRALE ELECTRIQUE E-4ORCE
L'Elgrand intègre le système de transmission intégrale électrique e-4Orce de Nissan. La transmission est conçue pour offrir une tenue de route et une stabilité élevées quelles que soient les conditions. Le couple du moteur électrique arrière atténue les mouvements du véhicule lors des accélérations et des décélérations.
Le système exploite activement le couple du moteur arrière en virage, pour offrir une expérience de conduite plus agréable. SUSPENSION DYNAMIQUE
La suspension dynamique intelligente minimise le roulis et maintient une assiette stable, au profit du confort de conduite.SYSTEME PROPILOT
Le monospace Elgrand est équipé du système ProPilot de dernière génération de Nissan, qui permet une conduite mains libres à des vitesses inférieures à 50 km/h.
Le système ProPilot 2.0 sera disponible ultérieurement, proposant la conduite mains libres sur autoroute et l'assistance au changement de voie.