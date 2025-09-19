Le SUV compact électrique Mitsubishi Eclipse Cross offre une autonomie de plus de 600 km avec une batterie de 87 kWh

Mitsubishi
présente le SUV compact électrique
du segment C Eclipse Cross
. Reposant sur la plateforme du Renault Scenic
, l'Eclipse Cross affiche le langage stylistique de Mitsubishi.
L'Eclipse Cross réinterprète la face avant « Dynamic Shield »
de Mitsubishi, avec une calandre avec finition tridimensionnelle façon nid d'abeilles
, et intègre la signature visuelle arrière « Wide Hexagon »
. Les éclairages de forme horizontale ajoutent une touche de stabilité supplémentaire au design.
A l'intérieur, l'éclairage d'ambiance à LED et le toit vitré opacifiant rehaussent la personnalité du SUV Mitsubishi.
Le SUV compact électrique du segment C Mitsubishi offre le choix entre deux niveaux de puissance pour son moteur synchrone à aimant permanent, deux batteries
et diverses possibilités de charge
. Il revendique une autonomie WLTP pouvant aller au-delà de 600 km
avec une seule charge avec une batterie de 87 kWh.
Le SUV compact électrique Eclipse Cross propose une vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite
(ADAS) intégrant les dernières technologies de capteur. Le système semi-autonome MI-Pilot réduit les contraintes liées à la conduite longue distance, tandis que le freinage automatique d'urgence arrière détecte les risques de collision lors des manœuvres effectuées à vitesse réduite.
L'Eclipse Cross est doté de Google intégré
, qui permet d'utiliser des services tels que Google Maps, Google Play et Google Assistant.
La lecture de musique et de podcasts est simple avec Android Auto
et Apple CarPlay.
L'Eclipse Cross bénéficie de la garantie constructeur cinq ans de Mitsubishi
, à laquelle s'ajoutent trois années supplémentaires d'extension de garantie sous conditions. Les clients peuvent ainsi bénéficier d'une couverture atteignant jusqu'à huit ans ou 160 000 km, selon la première échéance.
L'Eclipse Cross entrera en production au quatrième trimestre 2025 dans l'usine Renault
de Douai.