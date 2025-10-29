Le K-EV électrique Byd Racco est spécialement conçu pour le marché japonais 2 photos Le K-EV électrique Byd Racco est spécialement conçu pour le marché japonais ×

Byd présente le K-EV électrique Racco au Japan Mobility Show 2025.



L'arrivée du Byd Racco continue de renforcer la gamme de modèles Byd, avec pour objectif de proposer sept à huit modèles électriques et hybrides d'ici 2027.



À ce jour, la marque chinoise a ouvert 66 points de vente à travers le Japon, développant progressivement son réseau de vente et de service.



Le K-EV électrique Byd Racco est spécialement conçu pour le marché automobile japonais.



Depuis son entrée sur le marché japonais des véhicules particuliers en juillet 2022, Byd a lancé le Byd Atto 3, la Byd Dolphin, la Byd Seal et le Byd Sealion 7.

Eric Houguet, écrit le 29/10/2025