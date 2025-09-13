Le salon automobile "IAA Mobility 2025" à Munich ouvert jusqu'au 14 septembre 2025

Le salon automobile IAA Mobility 2025
de Munich a ouvert ses portes pour six jours du 9 au 14 septembre 2025.
Le salon automobile
de Munich se déroule dans un contexte marqué par un marché européen atone, une baisse du pouvoir d'achat
des consommateurs européens, des règlementations structurantes visant à imposer l'électromobilité et le développement de marques automobiles
chinoises sur le marché européen.
Parallèlement, certains constructeurs aspirent à présenter leurs nouveautés dans des évènements dédiés en dehors du cadre traditionnel des salons automobiles
.
Les organisateurs allemands mettent à l'honneur tous les moyens de mobilité.
La présence des marques allemandes est importante. Par contre, la plupart des marques européennes ont fait l'impasse sur le salon de Munich.
Au contraire, les marques automobiles chinoises ont investi Munich dans le cadre d'une implantation sur le marché automobile européen avec des modèles électriques et des véhicules hybrides
rechargeables.
Dans le cadre de la marche forcée vers la voiture électrique
, la voiture
électrique concentre l'essentiel des nouveautés, avec une nette évolution vers l'architecture 800 volts.
L'édition 2025 de l'"IAA Mobility " s'apparente à un événement automobile germano-chinois
.
Les marques allemandes présentes: Audi
, BMW
, Mercedes
, Opel
, Porsche
, Smart
et Volkswagen
.
Les marques chinoise présentes: Aito, Avatr, Byd, Changan, Dongfeng, Forthing, Gac, Leapmotor, Linktour et Xpeng.
Les marques coréennes présentes: Hyundai
et Kia
.
Les marques américaines présentes: Ford
et Lucid.
Les marques suédoises présentes: Polestar et Volvo
.
Les marques françaises présentes: Renault
.
Les marques espagnoles présentes: Cupra (Groupe Volkswagen).
Les marques anglaises présentes: Lotus et Mini
(Groupe BMW)
Les marques tchèques présentes: Skoda
(Groupe Volkswagen).
Les marques turques présentes: Togg.
Les principales nouveautés
dévoilées à l'IAA Mobility 2025: Audi Q3
Sportback, Bmw iX3
, Kia EV5, Leapmotor B05, Mercedes GLC
électrique, Mercedes CLA Shooting Brake
, Polestar 5, Renault Clio
, Volkswagen T-Roc
et Volvo XC70.
Les principaux concepts dévoilés à l'IAA Mobility 2025: AMG GT XX, Audi Concept C, Cupra Tindaya, Hyundai Concept Three et Skoda Vision
