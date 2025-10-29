Le crossover coupé électrique Nissan Ariya s'offre quelques améliorations

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

2 photos
Nissan présente la version restylée du crossover coupé électrique Ariya au Japan Mobility Show 2025.

Le Nissan Ariya restylé affiche un extérieur plus raffiné.

On retrouve à l'intérieur le système d'infodivertissement Google built-in.

Le Nissan Ariya restylé intègre la fonctionnalité Vehicle-to-Load (V2L) qui soutient la vision de Nissan en matière de mobilité intelligente, contribuant à un écosystème énergétique plus vaste. Les véhicules électriques Nissan jouent un rôle clé dans la construction d'un avenir plus durable. Les initiatives de Nissan Energy montrent comment les véhicules électriques favorisent la gestion de l'énergie et réduisent la dépendance au réseau électrique.

Le Nissan Ariya profite de ces évolutions pour offrir des suspensions améliorées pour un confort de conduite accru.

Les améliorations visent à offrir une expérience de conduite électrique plus connectée et confortable.

La version restylée du Nissan Ariya est attendue plus tard durant cette année fiscale, c'est à dire d'ici mars 2026.

Eric Houguet, écrit le 29/10/2025

