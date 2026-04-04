La technologie de direction steer-by-wire élève l'expérience de conduite et transforme l'interaction entre le conducteur et le véhicule.



La nouvelle sensation de direction offre une expérience unique et des avantages au quotidien : la dynamique de conduite en profite tandis que la manœuvre et le stationnement sont facilités. Cela s'explique par le fait que l'effort requis est réduit et qu'il n'est pas nécessaire de déplacer ses mains sur le volant.



Les vibrations indésirables causées par des surfaces irrégulières, qui étaient auparavant transmises au conducteur via le volant, peuvent être éliminées. Une sensation de direction précise et intuitive est maintenue.



La direction steer-by-wire ouvre de nouvelles perspectives aux designers de l'intérieur : un volant plus plat ouvre nettement l'espace, améliore la vue de l'écran du conducteur et facilite l'entrée et la sortie de la voiture.



La direction steer-by-wire va être introduite en série sur le Mercedes-Benz EQS.



Les caractéristiques de conduite auparavant en conflit sont optimisées en simultané : l'EQS combine sportivité et confort encore plus efficacement, tout en améliorant la stabilité de conduite et l'agilité latérale. Cela s'explique par le fait que les spécialistes de la suspension ont adapté de manière flexible le rapport de direction à différentes situations. À cela s'ajoute l'interaction avec la direction de l'essieu arrière. À plus grande vitesse, les roues arrière tournent parallèlement aux roues avant, assurant une stabilité rassurante et une expérience de conduite sûre.



Le système steer-by-wire du Mercedes-Benz EQS a effectué plus d'un million de kilomètres sur bancs d'essai, pistes d'essai et dans la validation globale des véhicules dans le trafic routier. Conformément à ses normes de sécurité internes, Mercedes-Benz s'appuie sur une architecture système redondante en plus des capteurs et des unités de commande. Cela signifie qu'il y a essentiellement deux chemins de transition d'information. Cela garantit que la capacité de direction est toujours assurée. Même dans l'éventualité (peu probable) d'une panne complète, le contrôle latéral reste possible grâce à la direction à l'essieu arrière et aux interventions ciblées de freinage spécifiques aux roues via l'ESP.



En alternative au système optionnel steer-by-wire, le Mercedes-Benz EQS continue d'offrir une direction électromécanique.



Sur l'EQS, le système steer-by-wire est disponible en combinaison avec tous les groupes motopropulseurs et la direction à essieu arrière à 10 degrés.



Liens vidéos:



Direction steer-by-wire (Conduite)



Direction steer-by-wire (Technologie)