La technologie de direction steer-by-wire permet un volant plus plat

La technologie de direction steer-by-wire
donne un nouveau look à l'intérieur : un volant plus plat
ouvre nettement l'espace
, améliore la vue de l'écran du conducteur et facilite l'entrée et la sortie de la voiture
.
La manœuvre et le stationnement deviennent plus faciles. Cela s'explique par le fait que l'effort requis peut être encore réduit et qu'il n'est plus nécessaire de déplacer ses mains sur le volant.
Le Mercedes
-Benz EQS, utilise la technologie de direction steer-by-wire pour un volant aplati et plus compact
, combinée à une structure d'airbag nouvellement développée
. Comme l'airbag ne peut plus s'intégrer de façon traditionnelle, une architecture interne de support et de pliage prend le contrôle lors du déploiement.
Le tracé de l'accélérateur, le pliage et les points de maintien ont été conçus de manière à ce que l'airbag soit positionné de manière stable et reproductible. Parallèlement, le système est intégré au moyeu du volant et, même avec la conception modifiée de celui-ci, il répond aux exigences de retenue et de sécurité élevées inchangées.