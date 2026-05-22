Le jumeau numérique universel Michelin est une réplique virtuelle dynamique du pneumatique

Michelin dévoile le jumeau numérique universel du pneu capable de transformer en temps réel les données du véhicule en informations exploitables pour formuler des recommandations au véhicule ou à son conducteur.



La technologie Michelin du jumeau numérique universel du pneu renforce la sécurité des automobilistes, améliore la performance globale du véhicule et l'expérience de conduite.



La solution Michelin repose sur une technologie logicielle, sans capteur additionnel. La technologie Michelin combine l'expertise dans la physique du pneumatique avec des modèles mathématiques avancés, l'apport de l'Intelligence Artificielle et des algorithmes de data science. Elle permet au véhicule d'anticiper son comportement, d'améliorer ses performances sans recourir à aucun capteur dans le pneu. Elle est compatible avec toutes les marques de pneumatiques et intégrable dans tous types de véhicules.



Philippe Jacquin, Directeur de la Recherche & Développement du Groupe Michelin et membre du Comité Exécutif, explique: « Grâce à son jumeau numérique universel, Michelin est capable d'écouter et de murmurer à l'oreille du véhicule en temps réel. Dans chaque véhicule équipé, il associe à chaque pneu, quelle que soit sa marque, une intelligence embarquée. En associant une intelligence au pneumatique, Michelin redéfinit le rôle de manufacturier du pneumatique et démontre une nouvelle fois son engagement pour la sécurité de tous ».



Le jumeau numérique Michelin est une réplique virtuelle dynamique du pneumatique. Il analyse et prédit en continu l'état réel du pneu : pression, usure, charge, adhérence, conditions de conduite en les croisant avec les données du véhicule.



Le système ne se contente pas d'informer le véhicule et le conducteur : il interagit directement avec les systèmes embarqués du véhicule afin d'optimiser leur fonctionnement. Il contribue à renforcer la sécurité, grâce à la prédiction de l'adhérence maximale, la prévention de l'aquaplaning, l'amélioration des performances des systèmes d'aide à la conduite (ADAS / Advanced Driver Assistance Systems ) tel quel le Système Antiblocage des roues (ABS / Anti-Blocking System) et la surveillance de la pression ainsi que la détection des situations de surcharge. Le véhicule peut anticiper l'adhérence, renforcer sa stabilité, optimiser sa consommation de carburant et ajuster ses distances de freinage de plusieurs mètres.



Parfaitement intégré et transparent pour le conducteur, le jumeau numérique Michelin peut apporter à tous les automobilistes une assistance critique en temps réel selon l'état des pneus. Sans modifier ses habitudes, le conducteur profite d'une navigation plus fluide, sécurisée et prévisible.



En fournissant en continu des informations précises issues des signaux natifs du véhicule, le système permet une maintenance prédictive et prolonge naturellement la durée de vie du pneu. En maintenant le pneumatique dans des conditions d'usage optimales et en évitant les remplacements prématurés, le jumeau numérique contribue à réduire la quantité de matériaux utilisés et l'impact environnemental lié au cycle de vie du pneu.



Entièrement logicielle et universelle, la technologie d'intelligence embarquée Michelin exploite exclusivement les données disponibles dans le véhicule, sans recours à aucun capteur additionnel sur le pneumatique. Elle est agnostique de la marque et du modèle du pneu et peut s'intégrer à tous types de véhicules.



En tant que cerveau embarqué, le jumeau numérique est adapté aux architectures automobiles définies par logiciel (Software Defined Vehicles / SDV), appelées à devenir le futur de la mobilité pour les conducteurs.



Avec l'avènement des Véhicules définis par logiciel (SDV / Software Defined Vehicles) et des véhicules autonomes, l'automobile ne sera plus figée : les fonctionnalités, les performances et l'expérience utilisateur pourront être améliorées tout au long de la vie du véhicule.



Le jumeau numérique Michelin est une technologie de rupture.



Photos:



01 Jumeau numerique universel Michelin-Copyright Michelin 2026

02 Infographie Jumeau numerique universel Michelin-Copyright Michelin 2026 10h10 Studio