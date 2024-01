La Tesla Model Y électrique est la voiture la plus vendue au monde en 2023

Laestselon les données préliminaires de Jato Dynamics.C'est la première fois qu'un véhicule électrique arrive en tête du classement des véhicules les plus vendus au monde, toutes motorisations confondues.La Tesla Model Y occupe la première placeAlors que quelques marchés n'ont pas encore publié leurs chiffres de ventes pour l'année 2023, les données préliminaires collectées par Jato Dynamics sur les principaux marchés mondiaux (y compris les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde) indiquent que le Model Y est en tête dans une position inattaquable, avec 1,23 million d'unités vendues entre janvier et décembre 2023, soit une augmentation de 64 % par rapport à l'année 2022.La progression de 64 % est assez inhabituelle pour un modèle de grande diffusion faisant partie des dix principaux véhicules vendus dans le monde.Le Model Y doit sa progression annuelle à sa commercialisation en Europe et en Chine les deux plus grands marchés mondiaux de véhicules électriques ..Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), plus de 456 000 unités du Model Y ont été expédiées en Chine en 2023, ce qui représente une augmentation des volumes de 45 % par rapport à 2022.En Europe, les immatriculations du modèle Y ont dépassé les modèles les plus diffusés en Europe, tels que la Dacia Sandero , la Peugeot 208 et le Volkswagen T-Roc . Les données provenant de 30 marchés montrent que plus de 255 000 unités du modèle Y ont été immatriculées, soit 19 000 unités de plus que le deuxième véhicule le plus populaire en Europe, la Dacia Sandero Selon les données préliminaires de Jato Dynamics, l'année 2023 marquera la fin de la première place de Toyota dans le classement des modèles les plus vendus au monde, les Toyota RAV4 et Toyota Corolla ayant dominé le classement mondial des véhicules les plus vendus au monde au cours des dernières années.Le deuxième véhicule le plus vendu en 2023 devrait être le Toyota RAV4 , avec 1,07 million d'unités actuellement vendues dans le monde, contre 1,02 million d'unités en 2022, lorsqu'il était en tête du marché mondial.Tous types de carrosseries confondus, la Corolla de Toyota occupait la troisième place du classement en 2023, selon les données préliminaires.Les données représentent les ventes mondiales de véhicules légers en 2023, tous les grands marchés étant couverts (y compris les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde).Les données ont été rassemblées en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Corée du Sud, en Russie, en Turquie, en Israël, au Japon, à Taiwan, en Afrique du Sud et aux Philippines.Sont également incluses les données des plus grands marchés d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Mexique et Uruguay) et de certains marchés d'Asie du Sud-Est (Indonésie et Vietnam).Les chiffres pour le Moyen-Orient (Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Yémen), l'Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie), Hong Kong, la Malaisie, la Thaïlande, le Kazakhstan, Singapour et le Pakistan sont préliminaires, avec des prévisions pour décembre 2023 basées sur les données existantes.Les données de marché restantes seront publiées au cours du deuxième trimestre 2024.: Jato Dynamics