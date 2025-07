88% des conducteurs européens de véhicules électriques se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience

Alors que les départs en vacances débutent partout en Europe, les résultats de l'enquête annuelle menée par Chargemap (plateforme pour les conducteurs de véhicules électriques en Europe, adoptée par près de 3 millions de conducteurs) auprès de près de 20 000 conducteurs de véhicules électriques à travers l'Europe mettent en lumière un constat fort :issus des 9 pays clés (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Espagne, Autriche)Les conducteurs de véhicules électriques ne veulent pas revenir en arrière. D'après l'enquête menée auprès de près de 20 000 membres de la communauté Chargemap, plus de 83% des répondants n'envisagent pas de repasser à un véhicule essence, diesel ou hybride (rechargeable). Ce chiffre témoigne d'un haut niveau de satisfaction globale, particulièrement marqué en Suisse (93%), en Allemagne (90%) et en Autriche (90%), où la majorité des conducteurs souhaitent rester fidèles à l'électrique.Les niveaux de satisfaction sont également très élevés dans l'ensemble des pays étudiés : 88% des répondants européens se disent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience de conduite électrique. Parmi les meilleurs scores, on retrouve la Suisse (95%), les Pays-Bas (92%) et la Belgique (90%).La qualité de l'expérience de conduite électrique fait l'unanimité.Alors que les départs en vacances s'annoncent partout en Europe,. D'après l'enquête de Chargemap, 75% des répondants déclarent effectuer au moins un long trajet en véhicule électrique chaque année, avec des pics au Royaume-Uni (86%), aux Pays-Bas (83%) ou encore en Autriche (81%).Côté ressenti, près de trois conducteurs sur quatre se disent sereins ou très sereins à l'idée de voyager sur de longues distances en véhicule électrique, avec des taux de confiance particulièrement élevés en Suisse (82%), aux Pays-Bas (81%) ou au Royaume-Uni (79%).Ces chiffres montrent que la conduite électrique est aujourd'hui une réalité maîtrisée pour la grande majorité des conducteurs concernés.La recharge publique fait partie intégrante des habitudes des conducteurs de véhicules électriques en Europe. Selon l'enquête, près de 7 conducteurs sur 10 déclarent se recharger régulièrement sur les bornes publiques. Le taux atteint 75% en Allemagne, 70% en France et est solide même dans les pays où l'infrastructure est jugée encore perfectible, comme en Espagne (63%) ou en Italie (60%).Côté perception, près de 59% des répondants européens estiment que la densité des bornes est bonne voire très bonne, avec des scores élevés aux Pays-Bas (85%), en Belgique (70%), en Suisse (65%) ou en Autriche (65%).Pour les conducteurs, la densité du réseau de recharge perçue est un facteur clé de confiance dans l'électromobilité.: Chargemap (plateforme pour les conducteurs de véhicules électriques en Europe, adoptée par près de 3 millions de conducteurs)Le sondage a été ouvert à l'ensemble de la communauté Chargemap sur une période de deux semaines, entre le 26 mars et le 9 avril 2025. Seuls les pays ayant réuni plus de 100 réponses ont été retenus dans l'analyse finale. Les résultats ne sont pas pondérés : chaque pays est représenté selon le volume réel de réponses obtenues.Le détail des réponses par pays : France : 11 615 ; Allemagne : 2 337; Belgique : 1 706 ; Pays-Bas : 1 398; Royaume-Uni : 872; Suisse : 775; Italie : 568; Espagne : 365 et Autriche : 322.Les participants ont évalué plusieurs aspects de leur expérience de conduite et de recharge sur une échelle de 1 à 10, selon le barème suivant:- 1 à 3: Faible / Insatisfaisant / Négatif- 4 à 6: Moyen / À améliorer / Acceptable- 7 à 8: Bon / Satisfaisant / Positif- 9 à 10: Excellent / Très satisfaisant / Idéal