Les distributeurs et les ateliers jouent un rôle de premier plan dans la prise de décision d'achat de pneus

Selon une étude commandée par Apollo Tyres (Apollo Tyres fabrique la gamme de pneus Vredestein),À la question « quelle est la source d'information la plus importante lors du choix d'une marque de pneus de rechange ? »,Les autres sources de conseils les plus influentes arrivent loin derrière : « recommandation du constructeur automobile/remplacement direct de ce qui était déjà monté sur la voiture » (21 %), « avis clients en ligne d'autres automobilistes » (13 %) et « recommandation d'un membre de la famille/ami/collègue » (12 %).Menée auprès de 1 000 propriétaires de voitures en France, l'enquête montre que la propension à s'appuyer sur l'avis des distributeurs et des ateliers est plus élevée parmi les personnes âgées de 65 ans et plus (37 %) et plus faible parmi les personnes âgées de 18 à 24 ans (19 %). Les propriétaires de voitures plus jeunes sont plus susceptibles que ceux d'autres catégories d'âge de se fier à des « avis d'experts indépendants en ligne ».L'enquête a également examiné les facteurs qui constituent des priorités pour les automobilistes dans leur recherche de pneus de rechange en ligne. En tête de liste figurent des critères tels que « faire des économies » (mentionné par 30 % des personnes interrogées) et « le pneu le plus sûr » (23 %), suivis par « le pneu le plus efficace » (19 %), « le pneu le plus confortable en termes de qualité de roulement et de bruit » (14 %) et « le pneu le plus performant » (13 %). Les considérations financières constituent la priorité absolue pour les personnes âgées de 35 à 44 ans (38 %), et sont moins cruciales pour celles âgées de 25 à 34 ans (24 %).Yves Pouliquen, Vice President Commerce EMEA chez Apollo Tyres, déclare : « Même si de nombreux propriétaires de voitures commencent leurs recherches de pneus de rechange en ligne, il est clair que les distributeurs et les ateliers continuent de jouer un rôle essentiel lors des décisions d'achat finales. »: étude commandée par Apollo Tyres: étude menée auprès de 1 000 propriétaires de voitures en France