Le véhicule compact haut de gamme Audi A2 célèbre ses 25 ans

Lancée il y a 25 ans, l'Audi A2
a polarisé les opinions avec sa carrosserie en aluminium
.
La voiture Audi
était aérodynamique
, chère
mais économique en termes de consommation de carburant
.
Il y avait cinq variantes de motorisations
au catalogue. L'A2 1.2 TDI a été la première voiture
quatre portes au monde consommant 3 litres de carburant aux 100 km
.
Comme les ventes n'ont pas répondu aux attentes
, Audi a mis fin à la production en 2005 après environ cinq ans et 176 377 unités construites
.
Au début des années 1990, la voiture avec une consommation de 3 litres aux 100 km a été annoncée comme un objectif de développement par le groupe Volkswagen
. Les premiers travaux sur le projet ont commencé peu de temps après.
Les designers d'Ingolstadt ont travaillé avec les experts du centre d'aluminium de Neckarsulm. En Mai 1995, ils ont présenté une étude de concept appelée « Ringo », dont l'Audi Space Frame (ASF) était moins complexe que l'Audi Space Frame (ASF) de l'Audi A8, qui a été en grande partie construite à la main.
Stefan Sielaff, le directeur du studio de design d'Audi à Munich de l'époque, a repris le projet et dirigé le design intérieur, tandis que le designer belge Luc Donckerwolke s'est occupé de l'extérieur. En collaboration avec le futur chef du design Gerhard Pfefferle, ils ont doté la « Rolling cage » Ringo (ou communément appelée « cage-roulante » notamment par la rigidité de son châssis) d'une carrosserie à deux portes, qui s'est avérée proche du design final. Au fur et à mesure de l'avancement du développement, deux études ont été créées : l'une était une voiture d'exposition à l'IAA de Francfort en 1997 et, en plus de la désignation provisoire du modèle Al2, elle portait le surnom de « Light Green » en raison de sa couleur. Ce n'est qu'un peu plus tard que l'on a pu voir au Salon de l'automobile de Tokyo
« Light Blue », une variante à trois portes de l'Al2 avec une zone de chargement variable et un toit ouvrant rétractable. Son nom : Audi Al2 open end.
Le public a réagi différemment aux deux études. Certaines personnes étaient enthousiastes à propos de la conception avant-gardiste ; d'autres n'aimaient pas.
Les développeurs s'attendaient certainement à ce que leurs résultats polarisent les opinions, se souvient 20 ans plus tard, Harald Wester, Chef de Projet Al2: « Oui – c'était clair pour nous tous dès le début ! La voiture devait être profilée de manière optimale. Nous avons pratiquement dormi dans la soufflerie pour obtenir un aérodynamisme optimal. En novembre 1997, le Conseil d'Administration a approuvé la production en série. La première mondiale de l'Audi A2 devait avoir lieu à nouveau à l'IAA, à peine deux ans plus tard. Le plan était ambitieux, mais les concepteurs et les ingénieurs ont pu respecter le calendrier. »
À l'IAA de septembre 1999, l'Audi A2, qui avait été développée pour une production en série, a été présentée. C'était la première voiture compacte
de l'histoire récente de l'automobile
dont la carrosserie était entièrement en aluminium. La carrosserie de l'Audi A2, y compris les quatre portes et le hayon, pesait environ 153 kilogrammes, ce qui représentait environ 60 % du poids de la carrosserie d'une berline
comparable avec une carrosserie en acier.
L'Audi A2 de 3,83 mètres de long
, 1,67 mètre de large et 1,55 mètre de haut, offrait beaucoup d'espace
à ses passagers malgré ses petites dimensions extérieures.
Elle a été produite à Neckarsulm
. De nouvelles installations de production y ont été construites spécialement pour l'Audi A2 et inaugurées le 15 novembre 1999. Ce jour-là, Audi a a présenté l'Audi A2 1.2 TDI, la première voiture quatre portes de 3 litres aux 100 km au monde.
Au total, deux motorisations essence et trois motorisations diesel étaient disponibles pendant la durée de production de l'Audi A2.
Les deux modèles à essence étaient propulsés par un moteur quatre cylindres en ligne et étaient disponibles avec une transmission manuelle à cinq vitesses et une traction avant. La consommation de carburant combinée était de 5,9 litres aux 100 kilomètres.
Les modèles A2 à moteur diesel avaient des unités à trois cylindres avec injection directe.
Pour le lancement sur le marché le 30 juin 2000, un moteur à essence et un TDI, d'une puissance de 75 ch chacun, étaient disponibles.
L'Audi A2 1.2 TDI, qui a été introduite fin 1999, a été mise en vente en mars 2001. Elle délivrait une puissance de 61ch et nécessitait 2,99 litres de diesel pour parcourir 100 kilomètres. Son moteur turbodiesel à injection directe était entièrement en aluminium. Au sein de la transmission automatique à cinq vitesses, un système électrohydraulique prenait en charge la fonction d'embrayage.
L'utilisation de pièces de véhicule supplémentaires en aluminium, de roues légères spéciales en aluminium forgé et de sièges arrière optimisés en termes de poids a permis de réduire le poids de 135 kg par rapport à la version de base, soit un poids à vide de 855 kilogrammes.
Afin d'optimiser l'aérodynamisme, les prises d'air à l'avant ont été partiellement fermées et les pneus ont été dessinés plus étroits et optimisés pour l'écoulement grâce à des rainures dans les flancs. Des passages de roues et des enjoliveurs adaptés, ainsi que des panneaux de soubassement supplémentaires, ont permis une circulation d'air optimale. Les ingénieurs Audi ont pu réduire le coefficient de traînée de 0,28 pour le modèle de base à une valeur de 0,25.
En 2002, Audi a ajouté un moteur FSI de 1.6 litre à la gamme de moteurs A2. Ses 110 ch permettaient à l'Audi A2 d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 200 km/h.
À partir de mars 2003, la marque aux quatre anneaux a commercialisé l'Audi A2 dans une édition spéciale appelée « colour.storm » – proposant des coloris jaune Imola, rouge Misano effet nacré, bleu Sprint effet nacré et orange papaye. Les intérieurs aux coloris assortis et les détails peints en noir mat, tels que le toit et les garnitures de passage de roue, créaient un contraste saisissant. Les modèles pouvaient être combinés avec de nombreuses options
ainsi qu'avec quatre des cinq variantes de moteur.
En juillet 2005, un total de 176 377 unités de l'Audi A2 avaient été construites sur le site de Neckarsulm.
Le véhicule compact haut de gamme Audi n'a pas pu répondre aux attentes élevées qui lui avaient été fixées à l'origine par Ingolstadt. Modèles et livraisons de l'Audi A2 :
|Moteur
|Désignation du modèle
|Période de production
|Unités construites
|
|
|
|
|1.2 litre TDI 45 kW / 61 ch
|Audi A2 1.2 TDI
|2000-2005
|6 555
|1.4 litre 55 kW / 75 ch
|Audi A2 1.4
|2000-2005
|81 649
|1.4 litre TDI 55 kW / 75 ch
|Audi A2 1.4 TDI
|2000-2005
|69 676
|1.4 litre TDI 66 kW / 90 ch
|Audi A2 1.4 TDI
|2001-2005
|7 416
|1.6 litre FSI 81 kW / 110 ch
|Audi A2 1.6
|2002-2005
|11 081
|
|
|
|
|Total
|
|
|176 377