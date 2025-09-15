18 pour cent des Français envisageraient de se passer de voiture

À l'occasion
de la Semaine européenne de la mobilité et de la Journée sans voiture
du 22 septembre, Turo et OpinionWay dévoilent leur baromètre sur les pratiques et perceptions des Français vis-à-vis de la voiture au quotidien. La voiture est centrale dans la vie quotidienne des Français
: 96 % des Français la jugent importante et 62 % l'utilisent presque tous les jours.
L'inflation, le coût
du carburant et des préoccupations environnementales obligent des conducteurs à repenser leurs habitudes de mobilité. De nouveaux arbitrages émergent.Un budget auto qui pèse de plus en plus lourd
Près de 4 automobilistes sur 10 dépensent plus de 200 euros par mois pour leur véhicule, un poste qui peut représenter jusqu'à 25 % du budget des moins de 35 ans. Face à cette charge, 69 % ont mis en place des mesures pour limiter les coûts : réduire la fréquence des trajets, chercher des assurances moins chères ou choisir un véhicule plus économe.La dimension écologique s'installe dans les comportements
Au-delà des contraintes financières, 7 automobilistes sur 10 déclarent avoir pris des mesures pour réduire l'empreinte carbone de leurs déplacements. Moins de trajets en voiture, recours à d'autres modes de transport ou véhicules plus économes : la pression environnementale s'ajoute à la pression budgétaire.Des alternatives qui émergent
Si la possession d'une voiture est la norme, la location de voitures
entre particuliers séduit de plus en plus : 66 % des Français en connaissent le principe, et 30 % l'imaginent même comme une solution de longue durée. Pour ceux qui l'ont adopté, prix
attractifs et flexibilité en font une réponse concrète aux défis actuels de mobilité.
La pratique s'ancre progressivement dans les usages : près d'1 Français sur 3 pourrait se passer d'une voiture au quotidien, et 18 % envisageraient de ne plus en posséder du tout.« La voiture reste un pilier de la mobilité des Français, mais elle est aujourd'hui challengée par le poids du budget et l'urgence écologique. Ce n'est pas la fin de la possession automobile, mais une ouverture progressive vers des usages plus flexibles, où la location entre particuliers joue un rôle croissant »
, conclut Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.Source
: Baromètre Turo et OpinionWay sur les pratiques et perceptions des Français vis-à-vis de la voiture au quotidienMéthodologie
:
Étude réalisée par OpinionWay pour Turo France auprès d'un échantillon de 1 035 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille d'agglomération).
Photo immeubles-2570064 de Shvets Anna sur Pexels