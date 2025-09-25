La Yangwang U9 Xtreme atteint une vitesse de 496,22 km/h sur la piste d'essais de l'Automotive Testing Papenburg

La Yangwang U9 Xtreme est la voiture de série la plus rapide au monde
Yangwang, la marque de luxe de Byd lancée en 2022, a établi un record mondial de vitesse de pointe
pour une voiture
de série, avec 496,22 km/h
, sur la piste d'essais
de l'Automotive Testing Papenburg (ATP), en Allemagne.
Avec une vitesse maximale de 496,22 km/h, l'hypercar
Yangwang U9 Xtreme est devenue la voiture de série la plus rapide au monde. L'hypercar Yangwang U9 Xtreme a dépassé son précédent record, celui du véhicule électrique
le plus rapide au monde, ainsi que le record de 490,484 km/h établi par le plus rapide des modèles thermiques jusqu'alors.
Initialement connue sous le nom de U9 Track/Special Edition, et désormais officiellement nommée Yangwang U9 Xtreme (ou U9X) dans sa version de production, l'hypercar reprend l'architecture technique du modèle U9 déjà commercialisé en Chine, tout en intégrant plusieurs évolutions majeures.
Les améliorations comprennent un groupe motopropulseur amélioré avec une architecture électrique ultra-haute tension de 1 200 V (contre 800 V auparavant), une batterie Blade au phosphate de fer lithium (LFP) capable d'un taux de décharge de 30C, quatre moteurs ultra-haute vitesse pouvant atteindre 30 000 tr/min et délivrant une puissance totale de plus de 3 000 ch, des pneus semi-slicks compétition, et une suspension DiSus-X spécifiquement calibrée pour résister aux contraintes accrues de la conduite sur circuit.
Stella Li, Vice-Présidente Exécutive de Byd explique: « C'est un moment de grande fierté pour toute notre division Recherche et Développement. Yangwang est une marque qui ne connaît pas l'impossible. C'est uniquement grâce à cet engagement vers l'avenir que nous pouvons donner naissance à un véhicule comme la U9X. J'exprime toute ma gratitude aux équipes, et mes remerciements au pilote Marc Basseng pour son expertise et ses retours techniques. C'est formidable de voir que la voiture de série la plus rapide du monde est désormais électrique. »
Le pilote, Marc Basseng, spécialiste allemand des circuits avec une longue carrière en sport automobile
et en endurance, ajoute : « Ce record n'a été possible que grâce aux performances incroyables de la U9 Xtreme. Techniquement, cela est impossible avec un moteur à combustion. Grâce à l'électrique, la voiture est silencieuse, sans à-coups de charge, ce qui me permet de me concentrer encore davantage sur la piste. »
L'hypercar Yangwang U9 Xtreme est proposée à la vente dans une production limitée à 30 exemplaires.