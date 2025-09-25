Un « bon rapport qualité-prix » est le facteur le plus important dans la perception d'un atelier automobile

Une enquête nationale commandée par Castrol montre que plus de 40 % des propriétaires de voitures en France considèrent qu'un « bon rapport qualité-prix »
est le facteur le plus important qui les inciterait à recommander un atelier automobile
à leur famille, leurs amis ou leurs collègues.
Les résultats de l'étude suggèrent que la recommandation d'un tiers peut jouer un rôle clé dans la fidélité des clients et la rentabilité des ateliers. L'enquête révéle que 40 % des propriétaires de voitures seraient prêts à payer davantage pour une prestation effectuée par un atelier qui leur a été personnellement recommandé, soulignant ainsi l'importance que les clients accordent à la qualité et au coût
lorsqu'ils parlent de « bon rapport qualité-prix ».
Selon l'enquête, 41 % des automobilistes sont plus susceptibles de recommander un atelier qui offre un « bon rapport qualité-prix et ne semble pas facturer un montant excessif pour le travail effectué », soulignant un désir de transparence dans la tarification des travaux.
En tant que facteur influençant les recommandations d'ateliers, « offrir un bon rapport qualité- prix
» est mieux noté
que « les ateliers qui expliquent et demandent l'approbation pour tout travail nécessaire avant d'être effectué » (35 %) et que « l'atelier qui est situé à un endroit pratique » (17 %).
L'enquête souligne également l'importance pour le personnel de l'atelier de ne pas utiliser de terminologie complexe lors de la communication avec les clients. Un quart des répondants (25 %) recommanderait à leur famille, leurs amis et leurs collègues un atelier qui « n'utilise pas de jargon en expliquant le travail qu'il a fait ou qu'il veut faire. »
Les ateliers qui proposent une voiture
de courtoisie, que ce soit gratuitement ou moyennant facturation, sont plus susceptibles d'être recommandés par 21 % des consommateurs, tandis que les ateliers présentant de courts temps d'attente pour déposer et récupérer les voitures seraient recommandés par 13 % des personnes interrogées.
Henning von Rheden, Brand & Comms Director, Europe, chez Castrol, explique : « Les clients sont de plus en plus conscients de la qualité, de la valeur et de la transparence lors de l'entretien de leur véhicule. Notre enquête met en évidence comment un fort accent mis sur le client peut aider à stimuler l'activité et la fidélisation, assurant ainsi aux ateliers des clients réguliers. »Source
: Enquête nationale commandée par CastrolMéthodologie
: Enquête réalisée par OnePoll auprès d'un échantillon composé de 1 000 propriétaires de voitures