Plus d'un Français sur deux juge le coût d'achat de la voiture électrique trop élevé

Selon le baromètre Turo et OpinionWay sur le rapport des Français à la voiture
, l'attrait pour la voiture électrique progresse mais reste freiné par des obstacles bien identifiés
.
Plus d'un Français sur deux (51 %) juge le coût d'achat du véhicule électrique trop élevé
, 37 % considèrent l'autonomie comme insuffisante
et 30 % pointent le temps de recharge
comme un frein majeur.
Dans le même temps, 52 % des Français estiment que le coût global d'un véhicule électrique constitue un obstacle
.
Ces perceptions contribuent à expliquer pourquoi la transition vers la voiture électrique reste encore hésitante dans les usages quotidiens.
La dimension environnementale pèse dans les décisions : 36 % des Français déclarent réduire leur usage de la voiture pour des raisons écologiques, et 28 % privilégient d'autres modes de transport afin de limiter leur empreinte carbone. Plus de la moitié (54 %) se disent préoccupés par l'impact environnemental de leurs déplacements.
Dans ce contexte, l'accès ponctuel ou longue durée à un véhicule apparaît comme une alternative crédible à la possession. La location entre particuliers, déjà connue par deux tiers des Français, séduit par ses tarifs plus abordables (53 %), sa flexibilité (33 %) et la possibilité d'accéder à des modèles spécifiques, y compris électriques (36 %). Pour certains, elle peut même constituer une alternative au leasing ou à l'achat, 30 % jugeant ce modèle viable sur la durée.« L'électrique et les solutions de mobilité durable font partie des réponses d'avenir, mais les freins techniques et d'infrastructure demeurent.»
explique Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.Source
: Baromètre Turo x OpinionWay sur le rapport des Français à la voitureMéthodologie
:
Étude réalisée par OpinionWay pour Turo France auprès d'un échantillon de 1 035 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille d'agglomération).