Plus d'un Français sur deux juge le coût d'achat de la voiture électrique trop élevé

Selon le baromètre Turo et OpinionWay sur le rapport des Français à la voiture, l'attrait pour la voiture électrique progresse mais reste freiné par des obstacles bien identifiés.

Plus d'un Français sur deux (51 %) juge le coût d'achat du véhicule électrique trop élevé, 37 % considèrent l'autonomie comme insuffisante et 30 % pointent le temps de recharge comme un frein majeur.

Dans le même temps, 52 % des Français estiment que le coût global d'un véhicule électrique constitue un obstacle.

Ces perceptions contribuent à expliquer pourquoi la transition vers la voiture électrique reste encore hésitante dans les usages quotidiens.

La dimension environnementale pèse dans les décisions : 36 % des Français déclarent réduire leur usage de la voiture pour des raisons écologiques, et 28 % privilégient d'autres modes de transport afin de limiter leur empreinte carbone. Plus de la moitié (54 %) se disent préoccupés par l'impact environnemental de leurs déplacements.

Dans ce contexte, l'accès ponctuel ou longue durée à un véhicule apparaît comme une alternative crédible à la possession. La location entre particuliers, déjà connue par deux tiers des Français, séduit par ses tarifs plus abordables (53 %), sa flexibilité (33 %) et la possibilité d'accéder à des modèles spécifiques, y compris électriques (36 %). Pour certains, elle peut même constituer une alternative au leasing ou à l'achat, 30 % jugeant ce modèle viable sur la durée.

« L'électrique et les solutions de mobilité durable font partie des réponses d'avenir, mais les freins techniques et d'infrastructure demeurent.» explique Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.

Source : Baromètre Turo x OpinionWay sur le rapport des Français à la voiture

Méthodologie :

Étude réalisée par OpinionWay pour Turo France auprès d'un échantillon de 1 035 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille d'agglomération).

Eric Houguet, écrit le 25/09/2025

