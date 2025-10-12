Un passeport de batterie au niveau cellulaire assure une transparence accrue sur la batterie

Le règlement européen sur les batteries de véhicules électriques
prévoit la mise en place d'un passeport numérique pour les batteries haute tension
de véhicules électriques à partir de début 2027.
Un passeport numérique de batterie haute tension permet le suivi en direct de l'état de santé
(State of Health – SoH), des diagnostics de réparation
en temps réel et une traçabilité
sur l'ensemble du cycle de vie de la batterie. Pour les propriétaires de véhicules électriques, cela se traduit par une durée de vie prolongée des batteries
de traction, une maintenance plus abordable
et une confiance renforcée lors de l'achat ou de la revente
d'un véhicule électrique
d'occasion
.
Le passeport numérique de batterie Kia
ira au-delà des exigences réglementaires en intégrant des données supplémentaires
liées à la sécurité. « Kia entend établir un nouveau standard pour ses clients en matière de transparence et de performance des batteries »
, déclare Marc Hedrich, Président et CEO de Kia Europe. « En testant des passeports de batterie au niveau cellulaire, nous identifions les bénéfices concrets à offrir à nos clients. Au-delà d'une durée de vie prolongée des batteries, nous construisons aussi une relation de confiance. »
Un passeport numérique de batterie au niveau cellulaire
assure une transparence accrue sur la condition des batteries de véhicules électriques en fournissant des données de santé détaillées et en temps réel pour chaque cellule
.
Un Kia EV3
, équipé d'un système de surveillance des cellules de batterie Dukosi, est capable de contrôler et transmettre en temps réel les données propres à chaque cellule du pack de batterie et de les télécharger dans son passeport numérique.
Le système de surveillance des cellules de batterie
de Dukosi est basé sur la technologie de puce sur cellule et le protocole de communication C-SynQ.
Une fois les données téléchargées, les utilisateurs, les techniciens et les contrôleurs peuvent accéder en temps réel aux informations relatives à l'état de santé de la batterie via le système d'infodivertissement du véhicule. Afin de garantir la précision et la traçabilité des données tout au long du cycle de vie de la batterie, le système effectuera une mise à jour automatique après chaque réparation. Pour accéder aux données du passeport de batterie collectées lors de l'essai, la TNO (la plus grande organisation indépendante de recherche et de technologie des Pays-Bas) a développé un environnement
pilote de partage de données spécialement prévu à cet effet.
La Delft University of Technology (l'une des universités les plus réputées au monde en matière de recherche), en partenariat avec Hyundai
Motor Group, a coordonné ce test de passeport collaboratif. Cette solution pourrait être expérimentée sur un autre modèle de véhicule ou pour tester son interopérabilité avec une marque différente.Projet de recherche associant plusieurs partenaires au niveau européen dans le but d'évaluer la maturité du passeport de batterie
L'expérimentation sur le passeport de batterie est fondée sur une initiative de recherche collaborative de portée européenne visant à gérer et à appréhender les défis et opportunités liés à la mise en œuvre du passeport de batterie européen dans un contexte concret impliquant des partenaires multiples. Pour garantir la sécurité de transfert des données entre les systèmes du véhicule et les partenaires concernés, l'intégration technique du passeport de batterie a été gérée par le distributeur mondial de pièces automobiles
Hyundai Mobis et Hyundai Motor Group.
Un essai, mené en collaboration avec le projet DATAPIPE financé par l'Union Européenne, et l'ARN (l'organisation néerlandaise des producteurs responsables spécialisée dans le traitement en fin de vie des véhicules et de leurs batteries), a permis d'étudier la manière dont les passeports numériques pourraient s'avérer bénéfiques à l'avenir. Pour l'heure, le passeport de batterie européen comprend plus d'une centaine d'attributs de données.Une collecte de données pour chacune des cellules
Contrairement aux systèmes de surveillance classiques qui mesurent uniquement l'état de santé du pack ou du module de batterie dans son ensemble, la solution de Kia recueille et affiche les données pour chacune des cellules. Cette collecte de données approfondie offre divers avantages aux propriétaires de véhicules électriques. Grâce aux informations en temps réel sur l'état de santé de la batterie, les propriétaires de véhicules électriques peuvent identifier et résoudre les problèmes d'entretien à un stade précoce. Il en résultera un allongement de la durée de vie de la batterie et une réduction des coûts à long terme.
Cette surveillance plus précise de la batterie haute tension permet de cibler les cellules à réparer. Il est ainsi possible de changer les cellules individuellement au lieu de remplacer les modules dans leur totalité, d'où un gain de temps et d'argent. Grâce aux données en temps réel sur l'état de la batterie, les propriétaires de voitures électriques
d'occasion ont davantage confiance dans les performances
de leur véhicule, ce qui contribue à accroître la valeur de revente. Ce niveau de transparence permet de prendre des décisions pertinentes sur la réutilisation et le recyclage des batteries de traction. Les batteries des véhicules électriques peuvent rester plus longtemps sur le marché, favorisant ainsi une réduction des déchets.