Le refroidissement liquide direct de la batterie est essentiel pour fournir la puissance soutenue du concept AMG GT XX

Un refroidissement puissant de la batterie haute tension
est essentiel pour fournir la puissance soutenue du Concept AMG GT XX. Au cœur de celle-ci se trouve le refroidissement liquide direct de la batterie haute performance. Le refroidissement en fonction de la demande des unités de propulsion électrique (EDU) sur les essieux avant et arrière et de la OneBox – qui intègre l'électronique de puissance du système embarqué de 12 volts et du chargeur embarqué – a également été crucial.
Différents systèmes nécessitent des plages de température différentes. Les unités de propulsion électrique (EDU) fonctionnent dans une plage de température différente de celle de la batterie haute tension.
Le moyeu central de liquide de refroidissement (CCH) alimente tous les composants. Ce composant est le « cerveau » du système de refroidissement du concept AMG GT XX. Il est situé entre l'unité de propulsion électrique (EDU) avant et la partie longitudinale avant gauche du châssis.
Dans le concept AMG GT XX, le moyeu central de liquide de refroidissement combine de nombreux sous-composants dans un seul boîtier compact :
- Pompes de refroidissement haute performance
- Capteurs de température
- Vannes 4 voies/5 voies
Sa conception intégrée nécessite moins de supports, de câbles et de pompes que les solutions conventionnelles, ce qui permet d'économiser du poids et de l'espace
.
Le moyeu central de liquide de refroidissement (CCH) relie tous les composants nécessitant un refroidissement, le radiateur principal et les deux radiateurs de passage de roue (un sur chaque face avant). Des vannes permettent d'activer ou de désactiver des circuits de refroidissement partiels selon les besoins.
Le Central Cooling Hub (CCH) est conçu pour différents scénarios. Il peut fournir un refroidissement maximal à tous les composants lors de la conduite à forte charge et à des températures ambiantes élevées. Un refroidissement ciblé des composants individuels est également possible.
Le principal avantage de ce système de refroidissement réside dans sa capacité, en combinaison avec les moteurs à flux axial et la batterie refroidie directement, à fournir des performances
complètes dans pratiquement toutes les situations, qu'il s'agisse de conduite ou de charge. Après une conduite à grande vitesse dans des conditions chaudes, le système permet un accès immédiat à une puissance de charge maximale. À l'inverse, après une session de charge à grande vitesse, des performances de conduite élevées sont instantanément disponibles. Contrairement aux véhicules électriques
conventionnels, qui doivent généralement réduire la charge pour atteindre des températures optimales des composants (ce que l'on appelle le déclassement), le concept AMG GT XX fournit sa pleine puissance à tout moment.
Un autre élément essentiel du concept de refroidissement du concept AMG GT XX est la plaque de refroidissement sous la carrosserie à l'avant. Le développement de Mercedes
?AMG High Performance Powertrains a été testé dans le Vision
EQXX. La plaque de refroidissement du soubassement permet de soulager le radiateur principal à tel point que le système de contrôle de l'air peut rester fermé pendant de longues périodes. Cela améliore l'efficacité énergétique et réduit la traînée aérodynamique.