La batterie de 113 kWh du Porsche Cayenne Electric est directement intégrée à la structure du véhicule

Le Cayenne Electric
viendra bientôt compléter la gamme SUV
de Porsche
. Il est basé sur une évolution de la plateforme PPE (Premium Platform Electric) développée en interne. Son architecture 800 volts permet d'obtenir une puissance de recharge élevée, une distribution intelligente de l'énergie et un rendement élevé.
Le Cayenne Electric est doté d'une technologie haute tension innovante. Porsche pose les bases d'un niveau de performance électrique élevé avec une batterie intégrée
, un double système de refroidissement
, une gestion thermique
intelligente et des performances de recharge élevées
.
Associé au système de propulsion, le Cayenne Electric offre une autonomie combinée de plus de 600 kilomètres selon la norme WLTP
. Cette autonomie est le résultat de la combinaison d'une technologie innovante et d'une gestion intelligente de l'énergie. « Avec le Cayenne Electric, nous élevons les performances électriques à un niveau supérieur »,
explique Michael Steiner, Vice-Président du Conseil d'Administration et Membre du Directoire en charge de la Recherche et du Développement. « Notre système haute tension innovant allie une efficacité maximale à la dynamique de conduite typique de Porsche. »
La batterie haute tension d'une capacité brute de 113 kWh
est au cœur du Cayenne Electric. Elle est directement intégrée à la structure du véhicule
et, en plus de stocker de l'énergie, sert de composant structurel à part entière
. Il en résulte des avantages en termes de poids et d'encombrement. L'intégration de la batterie dans la structure de la carrosserie augmente la rigidité du véhicule et abaisse le centre de gravité de la voiture
, deux facteurs essentiels pour la dynamique et la précision de conduite. La batterie contribue à l'agilité du Cayenne Electric. Les modules de batterie sont fabriqués à partir d'un profilé en aluminium spécialement développé qui absorbe l'énergie de manière ciblée et protège les cellules en cas de collision.
Porsche utilise une batterie lithium-ion
composée de six modules interchangeables et de 192 cellules « pouch » grand format
. Les cellules se composent d'une anode en graphite-silicium
et d'une cathode en nickel-manganèse-cobalt-aluminium
(NMCA). La teneur élevée en nickel (86 %) garantit une densité énergétique maximale, tandis que le silicium présent dans l'anode améliore la capacité de charge rapide. L'aluminium augmente la rigidité de la structure de la cellule.
Le système de refroidissement
est un élément clé du système haute tension. Il régule la température de la batterie par le haut et par le bas. Ce double refroidissement permet un contrôle précis de la plage de température et garantit que la batterie fonctionne toujours dans la plage optimale, quels que soient les conditions météorologiques, la puissance de charge ou le style de conduite. La capacité de refroidissement correspond à celle d'environ 100 grands réfrigérateurs domestiques. Des ventilateurs à pression à haut rendement énergétique sont utilisés, consommant environ 15 % d'énergie en moins que les ventilateurs à aspiration classiques. Il en résulte une capacité de recharge élevée et constante et des performances accrues avec une perte d'énergie minimale.
La gestion thermique prédictive
fait partie intégrante de l'architecture électrique du Cayenne Electric. Elle relie tous les circuits de refroidissement et de chauffage du véhicule, analyse en permanence la température, l'itinéraire et le profil de conduite, et contrôle de manière proactive le flux d'énergie. Pendant la conduite, un logiciel calcule en temps réel les besoins en chauffage ou en refroidissement, en tenant compte des données de navigation, de la topographie, des conditions de circulation et du comportement de conduite. L'objectif est de maintenir la batterie dans une plage de température optimale à tout moment, pour une vitesse de charge, une durée de vie et une autonomie maximale.« La batterie intégrée, le double système de refroidissement et la gestion thermique prédictive démontrent notre approche globale de la technologie »
, explique Dr Michael Steiner.