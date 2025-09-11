Un démonstrateur de moto électrique dotée d’une batterie à semi-conducteurs

PowerCo, Ducati et Audi
ont équipé une moto électrique de la batterie à semi-conducteurs
de QuantumScape.
Le démonstrateur technologique avec batterie à l'état solide pose la prochaine étape sur le chemin vers la production en série. Il offre un aperçu de l'avenir de l'électro-mobilité avec des autonomies plus longues et des temps de charge plus courts.
D'autres étapes de développement sont encore nécessaires avant que les cellules de batterie à l'état solide ne soient produites en série.
La moto est basée sur la Ducati V21L électrique, largement modifiée.
Le système de batterie est conçu à partir de zéro pour répondre aux exigences de la batterie à l'état solide et peut être équipé d'un maximum de 980 cellules QSE-5 de QuantumScape. La technologie à semi-conducteurs de QuantumScape avec anode au lithium métal et séparateur en céramique n'est pas une évolution des batteries lithium-ion conventionnelles. C'est une technologie de cellule fondamentalement nouvelle. La batterie à l'état solide offre des avantages significatifs en termes de densité d'énergie, de capacité de charge rapide, de sécurité et de cycle de vie.
Thomas Schmall, Membre du Conseil d'Administration du Groupe en charge des Technologies : « La batterie à l'état solide a le potentiel de changer la donne dans le domaine de l'électro-mobilité. En collaboration avec notre partenaire QuantumScape, nous avons pour objectif d'industrialiser la technologie et de franchir une nouvelle étape vers la production en série. Avec l'Unified Cell de PowerCo, nous avons créé la combinaison parfaite : elle est « prête pour l'état solide » et permet un transfert rapide de technologie vers les véhicules du Groupe dès que la batterie à l'état solide est prête. La stratégie du Groupe en matière de batteries est pionnière et offre en même temps des économies d'échelle sans précédent. »
Claudio Domenicali, PDG de Ducati : « Chez Ducati, nous repoussons depuis longtemps les limites de la technologie pour améliorer l'expérience de conduite sur route et sur circuit. Notre quête d'innovation nous a permis d'obtenir des résultats incroyables, y compris le record de six titres consécutifs des constructeurs MotoGP. La haute densité d'énergie obtenue avec la technologie à semi-conducteurs est parfaitement adaptée à un véhicule haute performance comme une moto sportive. »
Siva Sivaram, PDG de QuantumScape : « Aujourd'hui, les batteries à semi-conducteurs QuantumScape se sont rapprochées de la réalité commerciale. Depuis plus d'une décennie, nous travaillons en étroite collaboration avec le Groupe Volkswagen pour faire progresser notre technologie révolutionnaire qui offre l'autonomie, la recharge rapide et la sécurité que les conducteurs de véhicules électriques recherchent. Notre objectif est maintenant de commercialiser cette technologie et de redéfinir ce que peut être la mobilité électrique haute performance. »
Les partenaires du projet continueront à faire progresser la technologie de batteries à semi-conducteurs dans les mois à venir. La prochaine étape est le développement d'une moto de course pour les essais
sur circuit. En parallèle, PowerCo et QuantumScape travaillent à l'intégration de la technologie à semi-conducteurs dans la cellule unifiée dans l'automobile
. L'objectif est de développer une solution commerciale d'ici la fin de la décennie. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis plusieurs années dans le cadre d'une étroite coopération au développement et ont mis en place une équipe d'industrialisation conjointe au siège de QuantumScape à San Jose, en Californie.