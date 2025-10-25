Les véhicules électriques sont entièrement dépendants de leurs batteries

Les écarts sur le prix des batteries des véhicules électriques sont significatifs
Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de croissance du parc de véhicules électrifiés en France, une compréhension approfondie des spécificités liées aux batteries haute tension s'avère nécessaire. Ces composants, au cœur des technologies électriques et hybrides, jouent un rôle déterminant dans les performances
des véhicules électrifiées mais aussi dans leur coût
global, leur réparabilité, et leur impact environnemental.
SRA, dans le cadre de son engagement à analyser et accompagner les évolutions du secteur automobile
, a conduit une étude exhaustive sur les batteries des véhicules électrifiés. Cette étude vise à explorer
trois axes principaux :
Les caractéristiques
techniques de la batterie : capacité brute ou nette, type de chimie utilisée.
La réparabilité : possibilités de réparation ou de remplacement partiel à partir d'éléments disponibles dans le réseau constructeur en cas de choc ou de dysfonctionnement lors d'un sinistre de collision.
Les tarifs des batteries neuves et éventuellement en échange standard, comparés au tarif global du véhicule, afin d'évaluer leur poids économique dans le tarif d'achat
et potentiellement sa réparabilité économique.
Pour garantir la pertinence et la représentativité des conclusions, l'étude de SRA s'appuie sur un échantillon diversifié de modèles actuellement commercialisés en France, couvrant différentes marques, segments de marché et technologies de motorisation.
Cette analyse permet d'offrir un éclairage chiffré sur les enjeux économiques et techniques des batteries des véhicules électrifiés. Elle ambitionne de fournir des données objectives à destination des acheteurs, des professionnels de la réparation, ainsi que des décideurs industriels et institutionnels, dans une perspective d'amélioration de la durabilité et de la maîtrise des coûts dans le secteur automobile.
L'étude porte sur trois catégories de véhicules selon leur technologie : véhicules électriques
, véhicules hybrides
rechargeables, véhicules hybrides non rechargeables. Dans chaque catégorie, les véhicules sont classés par ordre de prix
de vente croissants.
Tous les prix indiqués sont à la date du 1er juillet 2025.
Dans les exemples suivants, certaines batteries sont vendues complètes, neuves ou en échange standard. Plusieurs constructeurs proposent également la vente de certains composants au détail :
- Carter inférieur de batterie
- Module de batterie pouvant être en plusieurs packs
- Carter supérieur de batterie ou couvercle
La capacité brute de la batterie est la quantité maximale d'énergie que la batterie peut stocker. La capacité nette est sa quantité d'énergie effectivement disponible.Batterie lithium-ion
NMC = Lithium-ion Nickel-Manganèse-Cobalt
Batterie lithium-ion LFP = Lithium-ion Lithium Fer PhosphateDacia Spring Expression 65
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 18 900 €
Batterie lithium-ion NMC
Capacité nette (kWh) : 26,8
Autonomie (km WLTP) : 225
Réparabilité : Modules détaillés (12) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 11 400 € soit 425 €/kWh
Module (unitaire) : 1 363 €
Carter inférieur : 1 473 €
Échange standard : 7 900 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 60 %Renault 5 E-Tech 150 Techno
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 33 490 €
Batterie lithium-ion NMC
Capacité nette (kWh) : 52
Autonomie (km WLTP) : 410
Réparabilité : Modules détaillés (4) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 14 600 € soit 281 €/kWh
Module (unitaire) : 3 927 €
Carter inférieur : 1 320 €
Échange standard : 10 220 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 44 %Fiat 500 III 95 Red
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 30 400 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 21,3
Autonomie (km WLTP) : 19
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 14 400 € soit 676 €/kWh
Module / Carter : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 47 %Mini Cooper E 184 Classic
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 32 570 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 36,8
Autonomie (km WLTP) : 300
Réparabilité : Modules détaillés (5) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : Non disponible
Module (unitaire) : 3 042 € (2)
Module (unitaire) : 4 158 € (3)
Carter inférieur : 3 007 €
Carter supérieur : 782 €
Total : 22 347 € soit 607
€/kWh
Échange standard Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 69 %Peugeot 208 II Allure 136 Electrique
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 36 100 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 46,3
Autonomie (km WLTP) : 349
Réparabilité : Modules détaillés (18) / Carter supérieur détaillé
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 15 600 € soit 337 €/kWh
Module (unitaire) : 3 336 €
Carter inférieur : Non disponible
Échange standard : 7 653 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 43 %Renault Mégane V E-Tech 220 Autonomie Confort
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 39 500
€
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 60
Autonomie (km WLTP) : 468
Réparabilité : Modules détaillés (12) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 20 600 € soit 343 €/kWh
Module (unitaire) : 2 537 €
Carter inférieur : 3 141 €
Échange standard : 14 416 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 52 %Tesla Model 3 propulsion
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 39 990 €
Batterie lithium-ion LFP
Capacité nette (kWh) : 57
Autonomie (km WLTP) : 491
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre)
Batterie : 13 916 € soit 244 €/kWh
Module / Carter : Non disponible
Échange standard : 6 958 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 35 %BMW X1 III Electrique 20 e Edrive 204
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 46 900 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 64,8
Autonomie (km WLTP) : 430
Réparabilité : Modules détaillés (5) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre)
Batterie : Non disponible
Module avant (unitaire) : 4 374 € (4)
Module arrière (unitaire) : 3 809 € (1)
Carter inférieur : 5 310 €
Carter supérieur : 2 655 €
Total : 29 270 € soit 452 €/kWh
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 62 %Volkswagen ID.4 286 Pro Life Max
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 46 990 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 77
Autonomie (km WLTP) : 553
Réparabilité : Modules détaillés (8) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre)
Batterie : 21 540 € soit 280 €/kWh
Module (unitaire) : 3 120 €
Carter inférieur : 464 €
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 46 %Kia EV6 229 Air design RWD
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 :57 400 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 72,5
Autonomie (km WLTP) : 528
Réparabilité : Modules détaillés (30) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 29 782 € soit 411 €/kWh
Module (unitaire) : 969 €
Carter inférieur : 3 723 €
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 52 %Ford Mustang Mach-E Premium RWD
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 67 490 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 87
Autonomie (km WLTP) : 600
Réparabilité : Modules détaillés (5) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 15 391 € soit 177 €/kWh
Module (unitaire) : 6 220 €
Carter inférieur : 6 213 €
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 23 %
La synthèse comparative du prix des véhicules électriques et de leurs batteries par modèle met en évidence les écarts entre constructeurs sur les tarifs des véhicules, des batteries, ainsi que sur le coût équivalent de la capacité de la batterie (en €/kWh).
On observe des disparités importantes entre les véhicules électriques.
Même lorsque des modèles présentent des tarifs de vente proches, les écarts sur le prix des batteries peuvent être significatifs.Les véhicules électriques sont entièrement dépendants de leurs batteries, ce qui explique leur tarif significatif. Les ratios tarif de la batterie par rapport au tarif du véhicule neuf varient considérablement, allant de 23 % à 78 %
, reflétant des écarts liés à la taille de la batterie et au positionnement tarifaire de la batterie de traction et du véhicule électrique
.
Les variations soulignent l'importance du choix à faire par le consommateur, non seulement en termes de performances et d'autonomies, de coût d'achat du véhicule
mais également de sa réparabilité technique voire à moyen terme économique.
Dans cette optique, certains constructeurs permettent d'envisager la réparation des batteries en cas de défaillance des modules ou de choc dans le carter inférieur avec le référencement de ces pièces, d'autres en revanche se limitent à proposer uniquement la batterie complète.
