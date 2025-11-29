Les batteries des voitures électriques d'occasion récentes sont généralement en bon voire très bon état

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Le Touring Club Suisse a réalisé une analyse de l'état de santé des batteries haute tension dans les véhicules électriques d'occasion. L'évaluation portait sur le « State of Health » (SoH) des batteries de traction en lien avec l'âge et le kilométrage du véhicule. Les batteries des modèles plus récents sont généralement en bon voire très bon état. Par contre, il convient de faire preuve de prudence avec les premières générations de voitures électriques d'occasion.

On trouve désormais de plus en plus de voitures électriques sur le marché de l'occasion. Alors qu'une certaine incertitude règne déjà sur l'état des véhicules à combustion d'occasion, il en va de même pour les voitures électriques, mais avec un autre point d'attention : l'état de la batterie haute tension. Celle-ci peut représenter entre 30 et 50 % du coût total du véhicule électrique. Son état influence directement la valeur résiduelle, la durée de vie et les coûts d'entretien du véhicule électrique. De plus, la batterie haute tension constitue un élément clé de l'autonomie, donc un critère d'achat essentiel.

La valeur SoH fournit une première indication générale sur l'état de la batterie haute tension.

Méthodologie de l'analyse du Touring Club Suisse

L'étude a porté sur des véhicules testés entre janvier et septembre 2025 dans les centres techniques des sections TCS de Zurich, Berne, Bienne et Vaud. L'analyse s'appuie sur les valeurs SoH fournies par le constructeur, lues à l'aide d'un appareil Aviloo via la prise de diagnostic du véhicule. Au total, les données d'environ 130 véhicules ont été évaluées.

Afin de permettre une comparaison, les véhicules ont été répartis en quatre catégories selon leur âge (jusqu'à cinq ans ou plus de cinq ans) et leur kilométrage (jusqu'à 75 000 km ou plus de 75 000 km) : A (inférieur à 75 000 km, inférieur à 5 ans), B (inférieur à 75 000 km, supérieur à 5 ans), C (supérieur à 75 000 km, inférieur à 5 ans) et D (supérieur à 75 000 km, supérieur à 5 ans).

Des batteries généralement en bon voire très bon état

Les véhicules de moins de 75 000 km et de moins de cinq ans (catégorie A) représentent près des deux tiers de l'échantillon. Pour 87 % d'entre eux, le SoH mesuré dépasse 90 %, et aucun ne descend en dessous de 85 %. La catégorie de plus de 75 000 km et de moins de cinq ans (catégorie C) présente aussi de bonnes valeurs de SoH malgré une utilisation intensive.

Les valeurs de SoH les plus faibles, soit en dessous de 85 %, concernent essentiellement les modèles électriques de première génération (environ 2019 ou plus anciens) ou les véhicules électriques ayant parcouru plus de 200 000 km. Il s'agit dans l'échantillon soit de véhicules relativement âgés avec un kilométrage faible (catégorie B), soit de véhicules fortement kilométrés (catégorie D). Dans ce contexte, l'achat d'un tel véhicule doit être envisagé avec davantage de prudence. Toutefois, on observe également dans la catégorie B six véhicules sur 17 et près de la moitié de la catégorie D affichant un SoH proche de 90 % ou plus.

Il est à noter que toutes les batteries arrivées en fin de vie appartiennent à des véhicules électriques de première génération et ont plus de huit ans.

Le certificat de batterie permet d'obtenir des informations fiables sur l'état de santé de la batterie et d'évaluer correctement la valeur d'un véhicule électrique d'occasion.

Source : Analyse du Touring Club Suisse (TCS)

Eric Houguet, écrit le 29/11/2025

