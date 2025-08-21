La production d'électrodes sèches est avantageuse pour la production des batteries solides

Le développement d'un procédé de production d'électrodes sèches est avantageux pour la production de batteries solides
. Comparées aux électrodes conventionnelles par solvant, les électrodes sèches
éliminent le besoin de séchage et de récupération de solvant, réduisant ainsi les coûts de fabrication et l'impact environnemental. Cependant, pour la production de masse, l'obtention d'une efficacité de production élevée est un défi majeur pour les électrodes sèches.
La technologie baptisée Activated Dry Electrode
(électrodes sèches activées) de LiCAP Technologies offre des avantages significatifs en termes d'efficacité et de performance de production par rapport aux méthodes traditionnelles. Nissan
a ouvert un partenariat avec la société américaine LiCAP Technologies pour le développement d'une technologie de processus de production d'électrodes pour batteries solides (ASSB pour All-Solid-State Battery).
Le partenariat de Nissan avec LiCAP vise à accélérer le développement de la technologie des électrodes sèches activées, marquant une étape importante vers la réalisation de véhicules électriques
équipés de batteries solides performantes et économiques.
Nissan a démarré l'exploitation de sa ligne de production pilote de batteries solides en janvier 2025.
Nissan vise à commercialiser des véhicules électriques de nouvelle génération équipés de batteries solides développées en interne d'ici l'exercice 2028.
LiCAP Technologies est une entreprise américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies avancées de fabrication d'électrodes. Son procédé Activated Dry Electrode offre des solutions performantes et durables pour les batteries lithium-ion, les batteries solides, les batteries sodium-ion, les ultracondensateurs et d'autres applications.