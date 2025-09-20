Le système « Intelligent Battery Integrated System » permet de supprimer le chargeur et l'onduleur

Stellantis, en partenariat avec Saft (filiale de TotalEnergies), a dévoilé un prototype de véhicule électrique équipé du système de batterie « Intelligent Battery Integrated System »
(IBIS). Le projet de recherche vise à développer un système de stockage d'énergie et de conversion électrique plus efficace, plus durable et plus rentable.
Les essais sur route en conditions réelles
du premier prototype de véhicule électrique équipé de la technologie « Intelligent Battery Integrated System » sont en cours. Le prototype commence à être testé en conditions réelles.
Le système IBIS (Intelligent Battery Integrated System) permet de supprimer le chargeur et l'onduleur
, et d'améliorer l'utilisation de l'espace
du véhicule et de simplifier la maintenance.
Le premier véhicule électrique à batterie (BEV) entièrement fonctionnel équipé du système IBIS (Intelligent Battery Integrated System) est une Peugeot
E-3008 électrique, construite sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Le prototype est le fruit de plusieurs années de conception, de modélisation et de simulation par Stellantis et Saft, avec le soutien d'E2-CAD, de Sherpa Engineering et d'institutions de recherche françaises de premier plan, notamment le CNRS, l'Université Paris-Saclay et l'Institut Lafayette.
Depuis la mi-2022, un premier démonstrateur du système IBIS (Intelligent Battery Integrated System) pour des applications stationnaires est opérationnel, validant des concepts techniques clés et générant des brevets. Le passage à un prototype mobile représente un bond en avant dans le développement du système.Le principe : Une intégration qui simplifie tout
Le système IBIS (Intelligent Battery Integrated System) réimagine le groupe motopropulseur électrique en intégrant les fonctions d'onduleur et de chargeur directement dans la batterie, quelle que soit sa composition chimique ou son application. Cette architecture prend en charge à la fois la génération d'un courant alternatif (AC) et d'un courant continu (DC), ce qui permet de piloter directement la machine électrique ou d'échanger de l'énergie électrique avec le réseau, tout en alimentant simultanément le réseau 12V du véhicule et les systèmes auxiliaires.Les principaux avantages
- Efficacité et performances
: Jusqu'à 10 % d'amélioration de l'efficacité énergétique (cycle WLTC) et 15 % de gain de puissance (172 kW contre 150 kW) avec la même taille de batterie.
- Gain de poids et d'espace : Réduit le poids du véhicule d'environ 40 kg et libère jusqu'à 17 litres de volume, ce qui permet d'améliorer l'aérodynamisme et la souplesse de conception.
- Chargement plus rapide : Les premiers résultats montrent une réduction de 15 % du temps de charge (par exemple, de 7 à 6 heures sur un chargeur AC de 7 kW), ainsi que des économies d'énergie de 10 %.
- Maintenance simplifiée : Facilite l'entretien et augmente les possibilités de réutilisation des batteries en seconde vie dans les applications automobiles
et stationnaires.
Le système IBIS (Intelligent Battery Integrated System) rationalise également la maintenance et facilite la réutilisation des batteries de seconde vie dans les applications automobiles stationnaires en réduisant la nécessité d'un reconditionnement approfondi.Les prochaines étapes
La phase 2 du projet a débuté en juin 2025 avec le soutien continu du gouvernement français par l'intermédiaire de France 2030. L'accent est mis sur les essais en conditions réelles, qui pourraient ouvrir la voie à l'intégration de la technologie IBIS (Intelligent Battery Integrated System) dans les véhicules de série Stellantis d'ici la fin de la décennie.
Au-delà de l'automobile
, l'architecture IBIS (Intelligent Battery Integrated System) semble prometteuse pour une large gamme d'applications, y compris le ferroviaire, l'aérospatial, la marine et les centres de données.
Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie chez Stellantis, explique: « Ce projet reflète notre conviction que la simplification est synonyme d'innovation. En repensant et en simplifiant l'architecture de la chaîne de traction électrique, nous la rendons plus légère, plus efficace et plus rentable. C'est ce type d'innovations qui nous permet de proposer à nos clients des voitures électriques de meilleure qualité et plus abordables».
Hervé Amossé, Executive Vice-President Energy Storage Systems chez Saft, ajoute: « Le projet IBIS est un témoignage fort du leadership de Saft en matière d'innovation. En intégrant la technologie IBIS dans nos applications de nouvelle génération, nous ouvrons une nouvelle ère de solutions énergétiques intelligentes, flexibles et durables. Saft continue de montrer la voie en matière de recherche avancée, en offrant des solutions à long terme, rentables et adaptées à l'évolution des besoins du marché ».
|ICP
|Bénéfice
|Performance
|
|
|
|Efficacité du système
|Gain d'énergie pendant le chargement AC
|10% de gain
|
|Gain d'énergie pendant le cycle WLTC
|Environ 10% de gain sur l'ensemble du cycle, avec une meilleure efficacité en cycle urbain
|
|
|
|Compatibilité de recharge
|Compatibilité avec diverses stations de recharge
|AC : 7, 11, 22 kW et >200 kW
|
|
|DC : 400V, 800V et 1200V
|
|
|
|Temps de chargement
|Temps de charge réduit (à autonomie équivalente)
|Chargement environ 15 % plus rapide (par exemple : 6 heures contre 7 heures avec un courant alternatif de 7 kW)
|
|
|
|Puissance
|Augmentation de la puissance du moteur électrique
|plus 15% (172 kW vs 150 kW)
|
|
|
|Durabilité
|Extension de la plage de fin de vie
|plus 10%, en raison de la gestion dynamique des modules
|
|Durée de vie de la batterie plus longue
|Le remplacement des modules cellulaires les plus faibles permet de gagner plusieurs années supplémentaires
|
|
|
|Fiabilité
|Taux d'échec plus faible
|3 fois moins de pannes ; le véhicule reste opérationnel en cas de défaillance du module (grâce au contournement du module)
|
|
|
|Sécurité
|Amélioration de la gestion thermique
|Limite les courts-circuits importants
|
|
|
|Service après-vente
|Des réparations plus faciles
|Ouverture en toute sécurité de l'emballage de la batterie (pas de haute tension à l'intérieur)
|
|Amélioration de la maintenabilité
|Possibilité de remplacer les modules avec une électrochimie actualisée (gain de portée)
|
|
|
|Fabrication
|Sécurité accrue lors de l'assemblage
|Élimine le risque électrique lors de l'assemblage de la batterie
|
|Réduction de la dépendance à l'égard de produits chimiques périmés
|Supprime la nécessité de maintenir en production les anciens modules Li-ion
|
|
|
|Gain d'espace
|Gain d'espace grâce à l'élimination des composants
|Gain de 17 litres en supprimant l'onduleur et le chargeur
|
|Flexibilité de la conception
|Permet d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule pour une meilleure autonomie sur autoroute
|
|
|
|Masse
|Démontage de l'onduleur et du chargeur
|Réduction d'environ 10 kg (cartes électroniques IBIS par rapport à la masse de l'onduleur et du chargeur)
|
|Des économies de poids dues à l'efficacité
|Réduction d'environ 30 kg due à une moindre électrochimie intégrée à portée équivalente
|
|
|
|Efficience économique
|Optimisation des coûts de production
|Suppression du chargeur et de l'onduleur embarqués grâce à l'intégration de composants électroniques éprouvés et à coût optimisé
|
|Réduction du coût total de possession
|Valeur résiduelle plus élevée grâce aux multiples avantages en termes de performance et d'efficacité