Le système « Intelligent Battery Integrated System » permet de supprimer le chargeur et l'onduleur

Puissance Augmentation de la puissance du moteur électrique plus 15% (172 kW vs 150 kW)

Durabilité Extension de la plage de fin de vie plus 10%, en raison de la gestion dynamique des modules

Durée de vie de la batterie plus longue Le remplacement des modules cellulaires les plus faibles permet de gagner plusieurs années supplémentaires

Fiabilité Taux d'échec plus faible 3 fois moins de pannes ; le véhicule reste opérationnel en cas de défaillance du module (grâce au contournement du module)

Sécurité Amélioration de la gestion thermique Limite les courts-circuits importants