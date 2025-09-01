La réparation des batteries de véhicules électriques dont les batteries sont intégrées au châssis se standardise

Bien que les incidents liés aux chocs affectant les batteries des véhicules électriques
soient encore peu fréquents, ils entraînent des endommagements importants qui nécessitent le remplacement complet de la batterie haute tension, ce qui constitue une réparation très coûteuse. Le remplacement complet d'une batterie peut représenter plus de la moitié de la valeur à neuf du véhicule électrique
. En outre, la réparation des batteries de traction par des tiers présentent des risques pour la sécurité des intervenants. Pour répondre à cette situation, Ning Service (le service après-vente des batteries CATL) a lancé un service de réparation des voitures électriques
à l'architecture Cell-To-Pack (dont les batteries intégrées au châssis). Utilisant des composants d'origine CATL, le service respecte rigoureusement les normes techniques et les exigences de qualité de CATL. Les réparations sont sûres et fiables et s'accompagnent d'une garantie officielle. Le service de réparation est nettement plus abordable que le remplacement d'un pack complet de batterie, ce qui de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le secteur des voitures
électriques à l'architecture Cell-To-Pack (dont les batteries intégrées au châssis), à savoir « remplacement uniquement, pas de réparation ».
Créé à l'origine en 2015 en tant que service après-vente des batteries CATL, Ning Service est devenu une marque indépendante en 2024. S'appuyant sur l'expertise de CATL en matière de technologie de batteries haute tension, Ning Service propose des prestations complètes, notamment l'inspection, l'entretien et le recyclage des batteries de traction, par le biais de centres d'expérience gérés directement, de fournisseurs de services agréés et d'un réseau mondial de services. Ning Service a établi une présence mondiale dans 75 pays, exploitant plus de 1 100 points de service et gérant 67 entrepôts de pièces détachées d'une superficie totale de plus de 370 000 mètres carrés.
Au cours du processus de réparation des batteries, le service Ning respecte systématiquement les protocoles d'exploitation normalisés, en effectuant les réparations dans un environnement
professionnel et sans poussière, avec une température et une humidité constantes, tout en respectant scrupuleusement les procédures méticuleuses d'inspection et de réparation du fabricant de l'équipement d'origine. Ce système rigoureux garantit précisément la fiabilité des réparations au niveau des cellules, en éliminant efficacement le risque de dommages secondaires causés par une mauvaise manipulation ou des pièces de qualité inférieure, protégeant ainsi les performances
et la sécurité de la batterie dans son intégralité.
Ning Service a élaboré un dispositif d'essai non destructif. Cet appareil peut effectuer la détection des défauts en 15 minutes, avec un taux de précision de plus de 90 %. Utilisant la technologie des ondes guidées par ultrasons, le dispositif permet de détecter avec précision les dommages internes sans qu'il soit nécessaire de démonter le bloc-batterie, ce qui permet d'éviter les dommages secondaires susceptibles d'apparaître suite au démontage et à l'inspection. Cela permet de garantir la sécurité et la longévité des batteries, et d'économiser du temps et donc de réduire les coûts de réparation.
Ning Service réparerait en Chine une batterie haute tension pour 1 200 à 2 400 euros, contre 12 000 euros pour un remplacement pour un véhicule électrique de 24 000 euros, réduisant ainsi le coût
de 80 à 90%.
Le service de réparation de batteries des voitures électriques à l'architecture Cell-To-Pack (dont les batteries intégrées au châssis) n'est pas disponible en Europe.
Les voitures électriques à l'architecture Cell-To-Pack intègrent directement les cellules de batteries dans le châssis. Cette structure intégrée est moins coûteuse à produire qu'une architecture classique avec des packs de cellules de batteries réparables mais en cas d'accident, la batterie doit être démontée et intégralement remplacée. Ce qui génère un problème de réparabilité de taille.
Byd et Tesla utilisent l'architecture Cell-To-Pack de CATL.
Photo: prnewswire