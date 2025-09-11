La batterie PowerCo Unified Cell de Volkswagen réalise un saut technologique

Volkswagen
et PowerCo
ont présenté la nouvelle batterie Unified Cell
. L'accumulateur haute tension
fera ses débuts dans la famille des voitures
urbaines électriques de Volkswagen, Skoda
et Cupra.
Les premières cellules seront produites d'ici la fin de l'année à la Gigafactory de Salzgitter (Allemagne), puis à Valence (Espagne) et à Saint-Thomas (Canada).
Les précurseurs tels que le matériau de la cathode proviennent de la production européenne.
La cellule unifiée constituera ainsi une étape importante pour l'industrie automobile
européenne, guère représentée jusqu'à présent dans la technologie des batteries.
Sur le plan technologique, la cellule unifiée de PowerCo est un saut technologique. La densité énergétique d'environ 660 Wh/l en fait l'une des cellules de batterie les plus puissantes. Cela correspond à une augmentation d'environ 10 % par rapport aux cellules précédentes. Le système de batterie a été redéveloppé et utilise désormais la technologie cell-to-pack.
Le système de batterie et la cellule unifiée prismatique sont synchronisés et permettent aux voitures urbaines électriques du Groupe Volkswagen d'avoir une autonomie allant jusqu'à 450 kilomètres et des temps de charge inférieurs à 25 minutes (valeurs prévisionnelles). Des procédés de gigacasting sont utilisés pour les composants clés, ce qui réduit le poids. Les coûts ont été considérablement réduits par rapport aux batteries précédentes.
La cellule unifiée sert de plate-forme technologique mondiale au sein du Groupe Volkswagen. Elle sera utilisée dans jusqu'à 80 % des véhicules électriques
de toutes les marques du groupe et régions du monde. La batterie peut être équipée de différentes chimies de cellules, de LFP et Sodium-Ion à NMC et état solide, offrant ainsi une flexibilité maximale malgré la standardisation. Elle est développée et produite par PowerCo ainsi que par des fournisseurs externes.
Frank Blome, PDG de PowerCo : " La cellule de batterie est une technologie clé du 21ème siècle et joue un rôle crucial pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers notre objectif d'établir la technologie des batteries en Europe. Sur le plan technologique, notre première série de cellules de batterie est absolument à égalité avec les concurrents établis. Et nous travaillons déjà sur de nouveaux produits clients avec la chimie LFP ou Sodium-Ion. PowerCo est en train de devenir rapidement un fabricant mondial de cellules et le moteur technologique européen des batteries. "