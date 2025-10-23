Le coût du kWh des batteries de véhicules hybrides non rechargeables varie de 2 800 à 4 500 euros

Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de croissance du parc de véhicules électrifiés en France, une compréhension approfondie des spécificités liées aux batteries haute tension s'avère nécessaire. Ces composants, au cœur des technologies électriques et hybrides, jouent un rôle déterminant dans les performances
des véhicules électrifiées mais aussi dans leur coût
global, leur réparabilité, et leur impact environnemental.
SRA, dans le cadre de son engagement à analyser et accompagner les évolutions du secteur automobile
, a conduit une étude exhaustive sur les batteries des véhicules électrifiés. Cette étude vise à explorer
trois axes principaux :
Les caractéristiques
techniques de la batterie : capacité brute ou nette, type de chimie utilisée.
La réparabilité : possibilités de réparation ou de remplacement partiel à partir d'éléments disponibles dans le réseau constructeur en cas de choc ou de dysfonctionnement lors d'un sinistre de collision.
Les tarifs des batteries neuves et éventuellement en échange standard, comparés au tarif global du véhicule, afin d'évaluer leur poids économique dans le tarif d'achat
et potentiellement sa réparabilité économique.
Pour garantir la pertinence et la représentativité des conclusions, l'étude de SRA s'appuie sur un échantillon diversifié de modèles actuellement commercialisés en France, couvrant différentes marques, segments de marché et technologies de motorisation.
Cette analyse permet d'offrir un éclairage chiffré sur les enjeux économiques et techniques des batteries des véhicules électrifiés. Elle ambitionne de fournir des données objectives à destination des acheteurs, des professionnels de la réparation, ainsi que des décideurs industriels et institutionnels, dans une perspective d'amélioration de la durabilité et de la maîtrise des coûts dans le secteur automobile.
L'étude porte sur trois catégories de véhicules selon leur technologie : véhicules électriques
, véhicules hybrides
rechargeables, véhicules hybrides non rechargeables. Dans chaque catégorie, les véhicules sont classés par ordre de prix
de vente croissants.
Tous les prix indiqués sont à la date du 1er juillet 2025.
Dans les exemples suivants, certaines batteries sont vendues complètes, neuves ou en échange standard. Plusieurs constructeurs proposent également la vente de certains composants au détail :
- Carter inférieur de batterie
- Module de batterie pouvant être en plusieurs packs
- Carter supérieur de batterie ou couvercle
La capacité brute de la batterie est la quantité maximale d'énergie que la batterie peut stocker.
La capacité nette est sa quantité d'énergie effectivement disponible.Batterie lithium-ion
NMC = Lithium-ion Nickel-Manganèse-Cobalt
Batterie lithium-ion LFP = Lithium-ion Lithium Fer PhosphateToyota Yaris IV 116H Dynamic
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 24 450 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 0,6
Autonomie (km WLTP) : 2
Réparabilité : Batterie complète / Modules détaillés (2)
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre) :
Batterie : 2 418 € soit 4 030 €/kWh
Module 1 (unitaire) : 1 204 €
Module 2 (unitaire) : 1 223 €
Carter inférieur : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 10 %Renault Clio V 1.6 E-tech 145 Techno
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 26 000 €
Batterie lithium-ion
Capacité brute (kWh) : 1,2
Autonomie (km WLTP) : 2
Réparabilité : Modules détaillés (2) / Carter inférieurs et supérieurs détaillés
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre) :
Batterie : 3 400 € soit 2 833 €/kWh
Module (unitaire) : 1 104 €
Carter inférieur : 626 €
Échange standard: 2 381 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 13 %Dacia Duster III 1.6 Hybrid 140 Journey
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 28 500
€
Batterie lithium-ion
Capacité brute (kWh) : 1,2
Autonomie (km WLTP) : 1
Réparabilité : Modules détaillés (2) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre)
Batterie : 4 100 € soit 3 417 €/kWh
Module (unitaire) : 1 104 €
Capot inférieur : 371 €
Échange standard : 2 869 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 14 %Hyundai Kona II Creative 1.6 GDi Hybrid
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 36 700 €
Batterie lithium-ion
Capacité brute (kWh) : 1,3
Autonomie (km WLTP) : 1
Réparabilité : Modules détaillés (8) / Carter supérieur détaillé
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre)
Batterie : 4 460 € soit 3 431 €/kWh
Module (unitaire) : 448 €
Carter inférieur : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 12 %Toyota CHR II Design 200 4x2
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 39 250 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 0,8
Autonomie (km WLTP) : 1
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre) :
Batterie : 2 537 € soit 3 171 €/kWh
Module / Carter : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 6 %Peugeot 3008 III 1.2 Hybrid 145 GT E-DCS
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 48 300 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 0,4
Autonomie (km WLTP) : -
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'oeuvre) :
Batterie : 1 800 € soit 4 500 €/kWh
Module / Carter : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 4 %
La synthèse comparative du prix des véhicules hybrides non rechargeables et de leurs batteries par modèle met en évidence les écarts entre constructeurs sur les tarifs des véhicules, des batteries, ainsi que sur le coût équivalent de la capacité de la batterie (en €/kWh).
Même lorsque des modèles présentent des tarifs de vente proches, des écarts sur le prix des batteries peuvent exister.Les véhicules hybrides non rechargeables (HEV), dotés de petites batteries destinées à soutenir le moteur thermique, se caractérisent par des ratios tarif de la batterie par rapport au tarif du véhicule neuf faibles, de l'ordre de 4 % à 14 %
.
Ces variations soulignent l'importance du choix à faire par le consommateur, non seulement en termes de performances et d'autonomies, de coût d'achat du véhicule
mais également de sa réparabilité technique voire à moyen terme économique.
Dans cette optique, certains constructeurs permettent d'envisager la réparation des batteries en cas de défaillance des modules ou de choc dans le carter inférieur avec le référencement de ces pièces, d'autres en revanche se limitent à proposer uniquement la batterie complète.Source
: étude SRA sur les batteries haute tension des véhicules électrifiés (véhicules électriques, véhicules hybrides rechargeables, véhicules hybrides non rechargeables)