Les batteries haute tension de véhicules électriques affichent un taux de dégradation moyen de 2,3 % par an

La question de la durabilité des batteries haute tension est au centre des discussions sur la voiture électrique
. Souvent entourée de spéculations, la durée de vie des batteries des véhicules électriques
a fait l'objet d'évolutions significatives ces dernières années.
Une étude, réalisée en septembre 2024 par Géotab sur plus de 5 000 véhicules électriques, relevait des résultats éclairants. Le spécialiste des solutions de transport connectées Geotab avait analysé l'état de la batterie d'environ 5 000 véhicules électriques, ce qui représentait 1,5 million de jours de données.
Cinq ans après une première enquête, des avancées notables avaient été observées dans la longévité des batteries haute tension dans le cadre d'une utilisation quotidienne.
L'état moyen des batteries de traction s'était amélioré de 22 % au cours des cinq dernières années (dégradation moyenne de 1,8 % en 2024 contre 2,3 % en 2019). Les résultats amènent à reconsidérer certaines idées reçues et à s'interroger sur les pratiques permettant d'optimiser la durée de vie des batteries de traction.
De nouvelles données relatives à la performance des batteries de véhicules électriques
montrent que les batteries de véhicules électriques modernes continuent d'afficher de solides performances
tout au long de leur durée de vie, alors même que la recharge rapide se généralise.
Dans le cadre de l'actualisation de l»étude de 2024 sur l'état des batteries de véhicules électriques, Geotab a analysé des données réelles issues de plus de 22 700 véhicules électriques
, parmi 21 marques et modèles, sur la base de plusieurs années de données télématiques agrégées.
La nouvelle analyse révèle un taux moyen annuel de dégradation des batteries de 2,3 %
.
La dégradation reflète les changements observés dans l'usage des véhicules électriques, et notamment le recours croissant à la recharge rapide en courant continu à forte puissance.
La durée de vie des véhicules électriques est un sujet de préoccupation majeur pour les automobilistes, en particulier à mesure que l'adoption forcée des véhicules électriques s'accélère. En comprenant la manière dont les batteries vieillissent en fonction des pratiques de recharge, des conditions climatiques et du niveau d'utilisation, les conducteurs
peuvent mieux gérer et optimiser les performances de leurs véhicules électriques, mais aussi espérer préserver la santé des batteries et prendre des décisions plus éclairées en matière stratégie de recharge sur l'ensemble de leur cycle de vie.« La performance des batteries de véhicules électriques reste solide, même lorsque les véhicules sont rechargés plus rapidement et utilisés de manière plus intensive »
, déclare Charlotte Argue, Senior Manager, Sustainable Mobility chez Geotab. « Nos dernières analyses montrent que les batteries conservent des performances satisfaisantes bien au-delà des cycles de remplacement généralement anticipés par les flottes. En revanche, les pratiques de recharge jouent désormais un rôle beaucoup plus important dans la vitesse de dégradation des batteries, offrant ainsi aux gestionnaires un véritable levier pour maîtriser les risques à long terme grâce à des stratégies de recharge adaptées. »Mieux comprendre la dégradation des batteries de véhicules électriques
La dégradation des batteries est un phénomène naturel qui entraîne, au fil du temps, une réduction de la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker.
L'état d'une batterie est mesuré par son state of health (SOH : état de santé). Les batteries débutent leur cycle de vie avec un SOH de 100 % et se dégradent progressivement. Une batterie de 60 kWh fonctionnant à 80 % de SOH se comporte effectivement comme une batterie de 48 kWh.
Les données de Geotab montrent que, malgré des variations selon les modèles, les pratiques de recharge et les profils d'utilisation, la majorité des batteries de véhicules électriques modernes restent parfaitement adaptées à leur usage au-delà des durées de garantie des batteries haute tension.L'importance de la puissance de recharge
L'analyse montre que la puissance de recharge constitue désormais le facteur opérationnel ayant le plus d'impact sur la santé des batteries de véhicules électriques. Les véhicules recourant largement à la recharge rapide au-delà de 100 kW connaissent une dégradation plus rapide, avec des taux pouvant atteindre 3,0 % par an, contre environ 1,5 % pour les véhicules utilisant principalement la recharge en courant alternatif, ou avec des puissances plus faibles.
D'autres facteurs, comme le climat, présentent un impact indépendant plus limité. Les véhicules opérant dans des régions plus chaudes affichent ainsi une dégradation d'environ 0,4 % par an supérieure à celle observée dans des climats tempérés.Des contraintes de recharge moins déterminantes qu'anticipé
Les données remettent également en question la nécessité d'appliquer des règles de recharge strictes au quotidien. Le fait d'utiliser la batterie sur une large plage de charge (en la faisant varier du niveau bas au niveau élevé) n'entraîne pas une usure plus rapide. La dégradation augmente surtout lorsque le véhicule reste longtemps et de manière répétée presque totalement chargé ou presque complètement déchargé.
Les véhicules les plus utilisés affichent une dégradation légèrement plus rapide, avec une hausse d'environ 0,8 % par an par rapport au groupe le moins sollicité. Les véhicules les plus utilisés affichent par ailleurs une réduction du coût
par kilomètre sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule.L'importance des données sur la santé des batteries de véhicules électriques
Disposer d'informations précises sur la performance des batteries, rendues possibles grâce à des données télématiques complètes, est essentiel pour tirer le meilleur parti des véhicules électriques. Les données permettent de connaître la capacité réelle des batteries, de comprendre leur rythme de dégradation et d'en maximiser la valeur tout au long de leur cycle de vie.Source
: Géotab (Mise à jour de l»étude sur la dégradation des batteries haute tension de véhicules électriques réalisée en septembre 2024)