Des batteries de véhicules électriques basées sur la technologie Lithium X Manganese Oxide en test

Les batteries basées sur la technologie Lithium X Manganese Oxide
(LXMOTM) représentent une solution potentielle prometteuse pour les véhicules électriques
. Elles peuvent offrir une densité énergétique élevée
, comparable voire supérieure à celle des batteries Nickel, Manganèse, Cobalt (NMC) tout en conservant un coût maîtrisé
et une tolérance aux abus
similaire à celle des batteries Lithium, Fer, Phosphate (LFP). À l'échelle du système, la combinaison d'une meilleure tolérance aux abus avec une densité énergétique élevée permet d'atteindre des densités énergétiques au niveau du pack jusqu'à deux fois supérieures à celles des packs de batteries basés sur des chimies Nickel, Manganèse, Cobalt (NMC) ou Lithium, Fer, Phosphate (LFP). Cela se traduit par des avantages en matière de conception et d'économie, avec la perspective de véhicules électriques moins coûteux, ayant une plus grande autonomie et plus sûrs.
La technologie sans cobalt
représente la troisième étape de la stratégie batterie d'Ampere, l'entité dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels de Renault
, après les batteries Nickel, Manganèse, Cobalt (NMC) pour leur haute densité énergétique, et les batteries Lithium, Fer, Phosphate (LFP) qui seront intégrées aux véhicules Renault
à partir de 2026.
Ampere a signé un accord
de développement commun (Joint Development Agreement – JDA) avec Stratus Materials, un développeur de premier plan de matériaux actifs de cathode (CAM) à haute énergie sans cobalt LXMOTM pour batteries lithium-ion avancées. Cet accord marque une première étape dans l'évaluation de la pertinence de l'intégration de la technologie LXMOTM sans cobalt de Stratus Materials dans les véhicules électriques Renault
. Il vise à démontrer les hautes performances
de ce matériau dans des cellules de batteries de véhicules électriques. La technologie développée par Stratus Materials sera testée dans le Laboratoire Innovation Cellule Batterie d'Ampere de Lardy, en France.“Ampere s'intéresse de près aux matériaux à haute densité énergétique sans cobalt, en raison de leurs avantages potentiels par rapport aux matériaux de cathode traditionnels. Les matériaux actifs de cathode LXMOTM de Stratus ont retenu l'attention d'Ampere grâce à leur combinaison unique et convaincante de performance, de coût, de sécurité et de durée de vie.”
Nicolas Racquet, Directeur Ingénierie Véhicule et Powertrain, Ampere.
Jay Whitacre, CEO de Stratus, commente, “Nous sommes ravis que la technologie LXMOTM ait été sélectionnée par Ampere et Renault Group comme candidate pour une intégration dans leur future gamme de véhicules. Les progrès réalisés jusqu'à présent avec Ampere sont prometteurs, et nous sommes impatients de concrétiser l'accord de développement commun (JDA) en cours et d'avancer ensemble vers une mise en œuvre à grande échelle dans les véhicules.”