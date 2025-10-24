Les écarts sur le prix des batteries des véhicules hybrides rechargeables peuvent être significatifs

Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de croissance du parc de véhicules électrifiés en France, une compréhension approfondie des spécificités liées aux batteries haute tension s'avère nécessaire. Ces composants, au cœur des technologies électriques et hybrides, jouent un rôle déterminant dans les performances
des véhicules électrifiées mais aussi dans leur coût
global, leur réparabilité, et leur impact environnemental.
SRA, dans le cadre de son engagement à analyser et accompagner les évolutions du secteur automobile
, a conduit une étude exhaustive sur les batteries des véhicules électrifiés. Cette étude vise à explorer
trois axes principaux :
Les caractéristiques
techniques de la batterie : capacité brute ou nette, type de chimie utilisée.
La réparabilité : possibilités de réparation ou de remplacement partiel à partir d'éléments disponibles dans le réseau constructeur en cas de choc ou de dysfonctionnement lors d'un sinistre de collision.
Les tarifs des batteries neuves et éventuellement en échange standard, comparés au tarif global du véhicule, afin d'évaluer leur poids économique dans le tarif d'achat
et potentiellement sa réparabilité économique.
Pour garantir la pertinence et la représentativité des conclusions, l'étude de SRA s'appuie sur un échantillon diversifié de modèles actuellement commercialisés en France, couvrant différentes marques, segments de marché et technologies de motorisation.
Cette analyse permet d'offrir un éclairage chiffré sur les enjeux économiques et techniques des batteries des véhicules électrifiés. Elle ambitionne de fournir des données objectives à destination des acheteurs, des professionnels de la réparation, ainsi que des décideurs industriels et institutionnels, dans une perspective d'amélioration de la durabilité et de la maîtrise des coûts dans le secteur automobile.
L'étude porte sur trois catégories de véhicules selon leur technologie : véhicules électriques
, véhicules hybrides
rechargeables, véhicules hybrides non rechargeables. Dans chaque catégorie, les véhicules sont classés par ordre de prix
de vente croissants.
Tous les prix indiqués sont à la date du 1er juillet 2025.
Dans les exemples suivants, certaines batteries sont vendues complètes, neuves ou en échange standard. Plusieurs constructeurs proposent également la vente de certains composants au détail :
- Carter inférieur de batterie
- Module de batterie pouvant être en plusieurs packs
- Carter supérieur de batterie ou couvercle
La capacité brute de la batterie est la quantité maximale d'énergie que la batterie peut stocker. La capacité nette est sa quantité d'énergie effectivement disponible.Batterie lithium-ion
NMC = Lithium-ion Nickel-Manganèse-Cobalt
Batterie lithium-ion LFP = Lithium-ion Lithium Fer PhosphatePeugeot 308
III 1.6 PHE 195 Allure E-DCS
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 42 400 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh): 14,6
Autonomie (km WLTP) : 86
Réparabilité : Modules détaillés (6) / Carter inférieur et supérieur sup détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 7 200 € soit 493 €/kWh
Module (unitaire) : 106 €
Carter inférieur : 107
€
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 17 %Volkswagen Tiguan III 1.5 E-Hybrid 204 Elegance DSG
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 59 100 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh): 19,7
Autonomie (km WLTP) : 115
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Non
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 12 720 € soit 646 €/kWh
Module / Carter : Non disponible
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 22 %Audi Q5
55 TFSI-E 367 Quattro S Line S-Tronic PH2
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 76 090 €
Batterie lithium-ion
Capacité nette (kWh) : 14,4
Autonomie (km WLTP) : 62
Réparabilité :Modules détaillés (4) / Carter inférieur et supérieur détaillés
Échange standard : Non
Tarifs en € TTC en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie :13 452 € soit 934 €/kWh
Module (unitaire) : 3 240 €
Carter inférieur : 881 €
Échange standard : Non disponible
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 18 %Mercedes GLC II 400 E 4Matic AMG Line
Tarif de vente hors bonus / malus au 1er juillet 2025 : 87 100 €
Batterie lithium-ion
Capacité brute (kWh) : 31,2
Autonomie (km WLTP) : 127
Réparabilité : Batterie complète
Échange standard : Oui
Tarifs en juillet 2025 (hors main d'œuvre) :
Batterie : 12 708 € soit 407
€/kWh
Module / carter : Non disponible
Échange standard : 11 960 €
Ratio tarif de la batterie / prix du véhicule neuf : 15 %
La synthèse comparative du prix des véhicules hybrides rechargeables et de leurs batteries par modèle met en évidence les écarts entre constructeurs sur les tarifs des véhicules, des batteries, ainsi que sur le coût équivalent de la capacité de la batterie (en €/kWh).
Même lorsque des modèles présentent des tarifs de vente proches, des écarts sur le prix des batteries peuvent exister.Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), combinant moteurs thermiques et électriques, affichent des ratios tarif de la batterie par rapport au tarif du véhicule neuf compris entre 9 % et 22 %
. Ces écarts traduisent une batterie de taille intermédiaire, suffisante pour des trajets courts en mode électrique.
Ces variations soulignent l'importance du choix à faire par le consommateur, non seulement en termes de performances et d'autonomies, de coût d'achat du véhicule
mais également de sa réparabilité technique voire à moyen terme économique.
Dans cette optique, certains constructeurs permettent d'envisager la réparation des batteries en cas de défaillance des modules ou de choc dans le carter inférieur avec le référencement de ces pièces, d'autres en revanche se limitent à proposer uniquement la batterie complète.Source
: étude SRA sur les batteries haute tension des véhicules électrifiés (véhicules électriques, véhicules hybrides rechargeables, véhicules hybrides non rechargeables)