Suzuki propose une garantie pouvant atteindre 10 ans ou 200 000 km

Marque automobile
japonaise reconnue pour la robustesse et la fiabilité de ses véhicules, Suzuki
introduit une garantie pouvant s'étendre jusqu'à 10 ans ou 200 000 km
.
La fiabilité constitue l'une des priorités de Suzuki et fait partie des qualités les plus reconnues de la marque japonaise. Les enquêtes réalisées par les médias comme les rapports issus des contrôles techniques placent très fréquemment la marque et les modèles Suzuki sur le podium en matière de fiabilité. Ces résultats s'appuient sur les retours d'expérience de clients Suzuki du monde entier.
A l'issue de la garantie constructeur initiale de 3 ans ou 100 000 km, de la réalisation d'un pré-diagnostic conforme
et d'un entretien
, effectués simultanément chez un réparateur agréé Suzuki, le véhicule Suzuki
bénéficiera d'une garantie de 12 mois supplémentaires limitée à 15 000 ou 20 000 km
, selon le plan d'entretien propre à chaque véhicule Suzuki.
Cette garantie de 12 mois supplémentaires peut être renouvelée chaque année
, jusqu'à ce que le véhicule atteigne 10 ans ou 200 000 km, premier des deux termes échu.
La garantie supplémentaire couvre les éventuelles pannes d'origine mécanique, électrique et électronique, pièces et main-d'œuvre comprises
. Elle ne couvre pas les pièces d'usure et les équipements
multimédias.
Un véhicule dont l'entretien n'a pas été réalisé exclusivement au sein du réseau après-vente Suzuki agrée peut être éligible à cette garantie de 12 mois supplémentaires, sous réserve :
- de la réalisation d'un diagnostic
- et d'un entretien périodique conforme à la préconisation de Suzuki
Seuls critères à respecter : le véhicule doit être âgé au moins de trois à dix ans, avec un kilométrage inférieur à 200 000 km.
Cette garantie supplémentaire de 12 mois est cessible : en cas de revente du véhicule, la garantie est attachée au véhicule Suzuki. Elle bénéficie au nouveau propriétaire du véhicule. L'acquéreur bénéficie ainsi du solde de couverture, ce qui constitue un argument pour valoriser le véhicule Suzuki sur le marché de l'occasion
.
Cette nouvelle offre de garantie s'applique rétroactivement sur l'ensemble des véhicules neufs Suzuki immatriculés depuis le 1er janvier 2026.