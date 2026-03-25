Valeo en tête des entreprises françaises auprès de l'Office européen des brevets en 2025

Valeo
se place à nouveau au premier rang des déposants français de brevets auprès de l'Office européen des brevets
(OEB), avec 650 demandes en 2025. Selon l'EPO Technology Dashboard 2025, ce résultat marque une hausse de 20,1 % par rapport à 2024. En tête du classement des entreprises françaises, tous domaines technologiques confondus, Valeo illustre la solidité de sa stratégie d'innovation ainsi que la richesse de son portefeuille mondial de brevets. Cette reconnaissance intervient peu après l'entrée du Groupe dans le classement des LexisNexis Top 100 Global Innovators 2026.
Ces distinctions témoignent de la place centrale qu'occupe l'innovation dans la stratégie de Valeo et de son engagement à développer les technologies qui façonnent la mobilité de demain.
Valeo concentre ses efforts sur plusieurs axes technologiques majeurs :
- l'électrification et la gestion thermique,
- le véhicule à architecture logicielle centralisée,
- les systèmes avancés d'aide à la conduite
,
- l'éclairage intelligent.
Christophe Le Ligné, Vice-Président Recherche et Développement du Groupe Valeo, a déclaré : “Figurer une nouvelle fois au premier rang des déposants français de brevets auprès de l'Office européen des brevets reflète la force de la culture de l'innovation chez Valeo, ainsi que l'engagement remarquable de nos équipes à travers le monde. Cette reconnaissance, associée à la récente distinction de LexisNexis, souligne la solidité et la pertinence de notre portefeuille de brevets, ainsi que notre capacité à transformer des innovations de rupture en solutions concrètes. Chez Valeo, l'innovation est au cœur de notre mission : rendre la mobilité plus électrifiée, plus sûre et toujours davantage pilotée par le logiciel.”
Valeo consacre environ 10,9 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et développement
, soit près de 2,3 milliards d'euros en 2025. Fort de plus de 32 000 brevets actifs et d'un réseau mondial de 59 centres de R&D, Valeo conçoit et déploie ses innovations à l'échelle internationale.
Les brevets déposés par les équipes de R&D de Valeo portent notamment sur des technologies destinées à :
- améliorer les performances et l'efficacité des solutions d'électrification
, notamment grâce à des systèmes de refroidissement des batteries, des moteurs électriques sans terres rares et à l'expertise du Groupe en gestion thermique ;
- étendre les capacités d'assistance à la conduite et les fonctionnalités logicielles
, avec des innovations dans les capteurs, les systèmes de nettoyage, le stationnement automatisé et la protection logicielle ;
- renforcer la sécurité routière
grâce à des systèmes d'éclairage intelligent de nouvelle génération, capables de s'adapter à leur environnement
et de communiquer avec les autres usagers de la route.
Comme le souligne l'Office européen des brevets (OEB), la France continue de se distinguer en matière d'innovation, en particulier dans le secteur des transports, qui demeure le premier domaine d'innovation du pays. Valeo occupe la première place parmi les entreprises françaises dans ce classement national de l'innovation de l'OEB. Cette performance confirme le rôle de premier plan du Groupe dans le développement de solutions de mobilité de pointe, avec une stratégie fondée sur la sélection des inventions les plus prometteuses et sur une protection étendue à l'international.
L'EPO Technology Dashboard 2025 fait état d'un niveau historique, avec 201 974 demandes de brevets déposées, soit une progression de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Cette dynamique a été principalement portée par les technologies numériques et les innovations liées à l'énergie propre. Dans ce contexte, la France confirme sa position de deuxième contributeur européen et de sixième au niveau mondial, avec 5,4 % de l'ensemble des demandes déposées auprès de l'OEB.