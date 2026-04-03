Les livraisons de Skoda ont été multipliées par six depuis l'intégration au sein du groupe Volkswagen en 1991

Skoda Auto
est un constructeur automobile
parmi les plus anciens de l'histoire. Dans son berceau tchèque de Mlada Boleslav, la production de cycles puis de motos et d'automobiles
a commencé en 1895.
Depuis son intégration au sein du groupe Volkswagen en 1991
, les livraisons de véhicules Skoda ont été multipliées par six en 35 ans
.
L'accord
signé le 28 mars 1991, qui a intégré Skoda Auto au sein du groupe Volkswagen, a marqué le début d'une nouvelle ère pour le constructeur auto de Mlada Boleslav. Porté par des investissements importants, des technologies communes et un développement coordonné, Skoda s'est affirmé au fil des années comme un acteur international présent sur une centaine de marchés. Parallèlement, Skoda a consolidé son rôle industriel en fournissant moteurs et transmissions à d'autres marques du groupe Volkswagen et en devenant le principal site de production de systèmes de batteries pour véhicules électriques
au sein du groupe Volkswagen.
Klaus Zellmer, PDG de Skoda Auto, explique : « Il y a trenteâ€‘cinq ans, l'intégration au sein de Volkswagen Group a marqué le début d'une coopération tchécoâ€‘allemande particulièrement fructueuse. Depuis, Skoda Auto s'est affirmé comme un constructeur solide et international – resté fidèle à son identité, porté par l'ingéniosité et animé par une véritable culture du "on peut le faire". Appartenir à Volkswagen Group et au Brand Group Core nous offre une base stable pour progresser et rester compétitifs. Cela nous permet de nous appuyer sur la force du groupe, d'aller plus vite, de gagner en rapidité et en efficacité, et d'offrir à nos clients une réelle valeur ajoutée ainsi qu'un large choix de motorisations. Skoda a développé au sein du Groupe une position distincte et résiliente. Nous poursuivons notre croissance sur plus de 100 marchés, avec l'Inde qui s'impose comme un second pilier majeur hors d'Europe. Nous jouons également un rôle clé en tant que pôle clé de composants, en fournissant moteurs, transmissions et, désormais, en occupant la première place dans la production de systèmes de batteries pour véhicules électriques. Notre transition électrique s'accélère : avec les prochains modèles Epiq et Peaq, nous élargissons notre offre et rendons l'électromobilité plus accessible, conformément à notre mission au sein du Brand Group Core. Cette dynamique repose sur une coopération étroite au sein du Groupe, dans notre entreprise et avec nos partenaires. Je tiens à remercier nos collaborateurs ainsi que notre partenaire syndical Kovo pour leur engagement constant et leur coopération constructive au fil des années. Ensemble, nous associons la force du collectif à une identité affirmée, l'efficacité à la créativité, et la tradition à l'innovation – autant d'atouts qui nous donnent confiance pour l'avenir. »La Skoda Favorit a éveillé l'intérêt de Volkswagen
Les premiers échanges entre Skoda Auto et Volkswagen Group remontent aux années 1970. Mais c'est le développement de la Skoda Favorit, présentée en 1987, qui a véritablement rapproché les deux constructeurs européens. Au fil des discussions autour d'une coopération possible et de l'utilisation de certains composants, notamment les groupes motopropulseurs, un prototype de la Favorit a été testé à Wolfsburg. Cette première collaboration a mis en évidence le savoirâ€‘faire des ingénieurs de Skoda, reconnus pour leur capacité à répondre rapidement à des défis techniques complexes.
Après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie, en novembre 1989, la nécessité pour Skoda de s'appuyer sur un partenaire solide afin de rester compétitif à l'international s'est imposée. La production annuelle atteignait alors environ 200 000 véhicules et la gamme se limitait à deux modèles : la Favorit et le break
Forman. Lors du processus de privatisation du constructeur public, Volkswagen s'est rapidement démarqué parmi les 24 candidats en lice, dont Renault
.
L'accord établissant une coentreprise entre l'État tchèque et Volkswagen Group a été signé le 28 mars 1991 par le ministre de l'Industrie Jan Vrba et le président de Volkswagen, Carl Hahn. Une fois ses engagements contractuels remplis, Volkswagen Group a acquis une participation initiale de 31 % dans Skoda Auto le 16 avril 1991, portée progressivement à 100 % au 30 mai 2000.Elargissement de la gamme et de la capacité de production pour soutenir la croissance internationale
Au cours des décennies suivantes, Skoda Auto a poursuivi son développement grâce à un vaste programme d'investissements (représentant plusieurs centaines de milliards de couronnes tchèques) et à une coordination étroite avec les autres entités du groupe Volkswagen.
La dynamique a permis au constructeur tchèque de se transformer en un acteur international solide, doté de capacités de production en expansion, d'une offre de modèles élargie et d'un accès renforcé aux marchés mondiaux.
En 2025, Skoda s'est classé
troisième constructeur de véhicules particuliers le plus vendu en Europe, avec plus de 1 040 000 véhicules particuliers livrés. Outre ses trois usines en République tchèque, l'entreprise dispose de sites de production en Slovaquie, au Kazakhstan, en Chine et en Inde, principalement via des partenariats au sein du groupe, et assemble également des véhicules au Vietnam et en Ukraine avec des partenaires locaux.
L'Inde occupe une place stratégique dans cette expansion : Skoda y consolide un second pilier majeur aux côtés de l'Europe, portée en 2025 par des livraisons record et une offre développée localement : Kushaq, Slavia et, Kylaq. Parallèlement, l'entreprise a lancé la production au Vietnam et renforcé sa présence au Moyenâ€‘Orient, avec son arrivée sur les marchés d'Oman et d'Arabie saoudite. Skoda a annoncé début 2026 son prochain retrait du marché automobile chinois.L'essor de la mobilité électrique
Skoda occupe une place essentielle en tant que fournisseur de composants au sein du groupe Volkswagen. Avec l'ouverture récente de son usine de production de batteries à Mlada Boleslav, Skoda est devenu le principal fabricant de systèmes de batteries pour véhicules électriques du groupe.
Skoda propose actuellement une gamme de 12 véhicules : les Fabia
, Scala
, Octavia
et Superb
ainsi que les Kamiq
, Karoq
, Kodiaq
, Elroq
et Enyaq
, et pour l'Inde les Kylaq, Slavia et Kushaq.
Skoda a livré plus de 1 040 000 véhicules à ses clients à travers le monde en 2025.
Skoda Auto emploie 40 000 personnes à travers le monde sur plus de 100 marchés.
Les Skoda électriques, Epic et Peaq, sont attendues en 2026. Les modèles Epiq et Peaq permettront de doubler l'offre électrique de Skoda
d'ici la fin de l'année.