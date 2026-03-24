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Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation en Allemagne Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation en Allemagne

Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation en Allemagne

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Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation en Allemagne

Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation en Allemagne

Le constructeur automobile chinois Leapmotor ouvre un centre européen d'innovation à Munich en Allemagne.

Premier centre d'innovation de Leapmotor en Europe, il est implanté dans le quartier de Schwabing-Freimann, l'un des pôles les plus dynamiques de Munich en matière de culture, de technologie et d'innovation automobile : le quartier est reconnu pour sa communauté de talents internationaux en design et en ingénierie automobile.

Il s'agit du premier centre d'innovation créé par Leapmotor en dehors de la Chine, marquant une étape majeure dans l'évolution de la marque automobile chinoise, qui passe de l'exportation de modèles chinois à une conception véritablement internationale, accélérant ainsi son processus de mondialisation vers une nouvelle phase.

Le centre d'innovation représente une étape clé dans l'expansion internationale de Leapmotor. Il devient un hub créatif international où les valeurs fondamentales de design de la marque chinoise (pureté, équilibre, texture et chaleur) ainsi que sa philosophie d'esthétique naturelle technologique, peuvent s'enraciner et évoluer grâce à une collaboration étroite avec les meilleurs designers européens. En intégrant des concepts et des technologies de design de pointe à l'échelle mondiale, Leapmotor approfondira sa compréhension des tendances internationales et des attentes des automobilistes, affinant continuellement son langage stylistique afin de créer des véhicules de classe mondiale à forte attractivité.

Eric Houguet, écrit le 24/03/2026

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