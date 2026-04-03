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Honda lance une garantie de 8 ans soumise à une condition d'entretien annuel

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Honda lance une garantie de 8 ans soumise à une condition d'entretien annuel

Honda lance un nouveau programme de garantie soumise à une condition d'entretien activée par le service (SAWA) en France.

Applicable aux véhicules Honda immatriculés à partir du 1er mars 2026, le nouveau programme de garantie Honda couvre l'ensemble des automobiles Honda pour une durée maximale de huit ans ou 160 000 km à compter de la date de première immatriculation. L'extension de garantie est renouvelée chaque année après la période initiale de trois ans, jusqu'à un maximum de huit ans

Le dispositif mis en œuvre vise à renforcer la réputation de fiabilité de Honda.

Pour bénéficier de cette garantie, les propriétaires de véhicules Honda doivent respecter le plan d'entretien et de maintenance prévu, en faisant appel exclusivement au réseau de concessionnaires et réparateurs agréés Honda, et en utilisant des pièces et huile d'origine. En procédant ainsi, à la fin de la garantie constructeur initiale de trois ans, l'extension de garantie de 12 mois supplémentaires est automatiquement activée, renouvelable chaque année, jusqu'à un maximum de huit ans ou 160 000 km.

La garantie est attachée au véhicule et non à son propriétaire. Elle est ainsi cessible lors de toute revente, permettant ainsi aux nouveaux propriétaires de véhicules Honda d'occasion de bénéficier du même niveau de sérénité à long terme. La garantie est accessible aux nouveaux propriétaires si le précédent propriétaire a respecté l'ensemble des obligations d'entretien. Le nouveau propriétaire est responsable du respect des conditions du programme d'entretien afin d'activer les extensions ultérieures.

La garantie offre une couverture paneuropéenne, garantissant une tranquillité d'esprit totale lors de l'achat d'un véhicule Honda en France. La couverture de garantie est disponible dans les pays suivants : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Pologne, République tchèque, Hongrie, Pays-Bas, Slovaquie, Suisse, Autriche, Norvège, Danemark et Suède.

La garantie 8 ans qui rentre en place à compter du 2 avril 2026 couvre de manière rétroactive toutes les Honda neuves immatriculées depuis le 1er mars 2026.

La garantie moteur de 10 ans est toujours intégrée en complément de cette garantie soumise à conditions.

Eric Houguet, écrit le 03/04/2026

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