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La plateforme modulaire Stellantis STLA One regroupe cinq plateformes en une architecture unique

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La plateforme modulaire Stellantis STLA One regroupe cinq plateformes en une architecture unique

La plateforme modulaire Stellantis STLA One regroupe cinq plateformes en une architecture unique

Stellantis dévoile la plateforme modulaire mondiale STLA One. L'architecture de véhicule mondiale et modulaire prend en charge plusieurs motorisations et gabarits de véhicules (les segments B, C et D), avec un objectif de plus de 2 millions d'unités produites sur la période 2027-2035.

La plateforme modulaire Stellantis STLA One vise à regrouper cinq plateformes en une architecture unique et évolutive, afin de réduire la complexité et élargir la couverture produits du groupe automobile pilotant 14 marques.

La plateforme STLA One repose sur une architecture évolutive dotée d'interfaces communes, visant à réduire la complexité, accélérer les cycles de développement et atteindre une rentabilité de 20 %, grâce à une modularité intégrée dès la conception et à de nouveaux choix de batteries.

Cette stratégie d'optimisation des plateformes de Stellantis vise à raccourcir les délais de mise sur le marché, renforcer la stabilité de la chaine d'approvisionnement fournisseurs et améliorer la performance économique globale.

La plateforme STLA One est la première plateforme de Stellantis destinée à intégrer les technologies STLA Brain, STLA SmartCockpit et steer-by-wire. Cet ensemble technologique permettra les déploiements de fonctionnalités plus rapidement et offrira à chaque marque du groupe Stellantis la possibilité de personnaliser l'expérience client tout en affirmant son identité propre.

La méga plateforme est capable de supporter plus de 30 modèles différents dans la galaxie Stellantis.

D'ici 2030, Stellantis vise 50 % de ses volumes sur trois plateformes mondiales, avec jusqu'à 70 % de composants réutilisés

« STLA One illustre parfaitement une véritable stratégie modulaire, qui nous offre la flexibilité d'une plateforme multi-énergie sans hériter des inefficiences liées à l'adaptation d'un système de propulsion à un autre », a déclaré Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer.

La plateforme STLA One couvre les segments B, C et D grâce à une architecture modulaire avec une conception spécifique par type d'énergie. Cette approche permet d'optimiser l'efficacité de chaque motorisation.

La plateforme STLA One constitue une étape clé pour Stellantis dans sa stratégie de compétitivité économique, de simplification opérationnelle et de réduction de l'écart avec les meilleurs acteurs du marché européen.

Principaux avantages stratégiques

- Simplification à grande échelle : une architecture technologique de pointe visant à réduire la complexité tout en élargissant la couverture produits.
- Portée mondiale : conçue pour prendre en charge plus de 30 modèles et atteindre plus de 2 millions d'unités d'ici 2035.
- Modulaire dès la conception : des interfaces modulaires pensées pour offrir les meilleures performances selon chaque type d'énergie et de motorisation.

Le déploiement de la plateforme STLA One s'accompagne d'une stratégie de batterie vise à améliorer progressivement la rentabilité des véhicules grâce à une baisse des coûts de la batterie et à une intégration simplifiée.

L'Intelligent Battery Strategy de Stellantis repose sur:

- une montée en cadence des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) : augmentation de l'usage des batteries LFP pour améliorer l'accessibilité et réduire la dépendance aux matières premières critiques.
- une intégration cell-to-body : intégration de la batterie dans la structure du véhicule afin de réduire les coûts, poids et complexité, tout en optimisant l'énergie embarquée.
- une compatibilité 800 volts: diminution des temps de charge et amélioration de l'expérience des véhicules électriques.

La plateforme STLA One s'inscrit dans la démarche de Stellantis visant à aligner le hardware et le software au sein d'un ensemble technologique commun. Son architecture modulaire doit permettre d'accélérer le développement, de réduire la complexité et de générer des gains d'échelle significatifs.

Stellantis prévoit le lancement de la plateforme STLA One en 2027.

Eric Houguet, écrit le 21/05/2026

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