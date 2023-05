La berline sportive Alfa Romeo Giulia réinterprète la calandre caractéristique « Trilobo »

L'évolue en terme de style tout en restant fidèle à l'ADN de la marque italienne.La berline sportive italienne affiche un look retravaillé grâce à uneet desLa berline sportive Alfa Romeo Giulia se singularise par sondans un esprit authentiquement Alfa Romeo. C'est-à-dire un juste équilibre entre un design italien, des motorisations performantes, une parfaite répartition des masses, des solutions technologiques spécifiques et un excellent rapport poids/puissance. De cette combinaison naît la sportivité italienne de la marque.Sur la face avant, la calandre, où est positionné le logo, et les grilles inférieures des deux principaux collecteurs d'air reçoivent une finition unique, réinterprétation contemporaine de la caractéristique calandre « Trilobo ».Les phares constituent la principale nouveauté de l'avant de la berline italienne. Les feux « 3 plus 3 » font leur apparition sur la Giulia avec des projecteurs matriciels adaptatifs Full-LED. Les trois modules forment la signature lumineuse de la berline de taille intermédiaire Giulia. Ils supportent les feux diurnes et un clignotant dynamique. Ils profitent de l'introduction de l'« Adaptative Front Lighting System », qui règle constamment les feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, et de la technologie « Glare-Free High Beam Segmented », qui, dans de mauvaises conditions d'éclairage, détecte automatiquement le trafic qui précède et/ou circule en sens inverse, pour éviter d'éblouir les autres voitures . Ils supportent également le dispositif « Welcome and Goodbye », une fonction qui s'active chaque fois que le conducteur ouvre ou verrouille la berline Giulia.Tout cela se traduit par une plus grande sécurité grâce à une moindre sollicitation des yeux et un confort de conduite accru au volant de la Giulia.La disposition du bloc optique arrière, à LED, a été repensée pour accentuer l'identité sportive de la berline.La Giulia dispose de feux arrière en verre avec finition transparente.La Giulia reçoit un tableau de bord, au design dit « cannocchiale », entièrement numérique. Le tableau de bord intègre un écran TFT 12,3 pouces entièrement numérique, grâce auquel il est possible d'accéder à l'ensemble des données du véhicule ainsi qu'aux paramètres liés à la conduite semi-autonome L'instrumentation peut être configurée selon trois modèles : Evolved, Relax et Heritage.Evolved utilise la zone centrale de l'écran, tout en conservant les deux cadrans latéraux.Relax est dépourvu d'informations détaillées sur le véhicule et ignore les deux cadrans latéraux.Heritage s'inspire des modèles de la marque des années 60 et 70, avec des détails comme les nombres inversés pour les valeurs de vitesses supérieures à 200 km/h.La Giulia est équipée d'une interface homme-machine (IHM) permettant de conserver toutes les fonctionnalités à portée de la main.Le système d'info-divertissement propose des contenus, des fonctionnalités et l'accès aux services « Alfa Connect », conçus pour offrir des mises à jour « Over the Air ».La fonction « My Remote » comprend différents services comme le contrôle à distance de certaines fonctionnalités du véhicule (ouverture / fermeture des portes, activation des clignotants) via son smartphone ou sa smartwatch.La technologie NFT (Non-Fungible-Token) est disponible sur la Giulia. La technologie est basée sur le concept de la « blockchain card », un registre numérique crypté et inviolable où sont enregistrées les principales informations sur chaque véhicule. À la demande, le NFT génère un certificat dans lequel sont enregistrées les données relatives à la durée de vie du véhicule. Le certificat peut être utilisé pour attester du bon entretien du véhicule lors de la revente du véhicule en occasion Le comportement sportif de la Giulia est soutenu par l'utilisation massive de matériaux ultralégers comme l'aluminium (utilisé pour les moteurs) et le carbone (utilisé pour l'arbre de transmission).Les suspensions Alfa Link sont exclusives à Alfa.À l'avant, une suspension à double triangulation avec axe de direction semi-virtuel a été retenue, optimisant l'effet de filtrage et permettant de braquer rapidement et précisément pour une tenue de route sans compromis.À l'arrière, une solution multi-bras à quatre bras et demi assure une excellente tenue de route associée à un excellent confort.Le système électromécanique Integrated Braking System (IBS) qui combine le contrôle de la stabilité et le système de freinage, garantit une réponse instantanée des freins, limite la distance d'arrêt, et permet une optimisation significative de la masse. L'utilisation du système « brake-by-wire » permet de réduire le nombre de composants à l'intérieur du compartiment moteur, en remplaçant la pompe, le servofrein et l'ESP par une seule pièce, ce qui permet de réduire la masse en porte-à-faux au profit d'une plus grande agilité du véhicule.Le comportement dynamique de la Giulia et sa tenue de route dans les virages repose sur une direction précise, associée à une boîte automatique ZF à 8 rapports avec palettes fixes en aluminium.La Giulia dispose de systèmes d'assistance ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) assurant une conduite autonome de niveau 2. Le conducteur peut laisser le véhicule contrôler l'accélérateur, le frein et le volant (dans certaines conditions de conduite uniquement) via des systèmes électroniques nécessitant une surveillance constante de sa part. Les systèmes assistent le conducteur lors des longs trajets. Toutefois, le conducteur doit dans tous les cas garder le contrôle du véhicule, en ayant toujours les mains sur le volant.L'Alfa Romeo Giulia dispose d'un large éventail de systèmes de sécurité: système de freinage intégré Integrated Brake System (IBS), système anticollision Forward Collision Warning (FCW), freinage autonome d'urgence Autonomous Emergency Brake (AEB), alerte de franchissement de ligne, contrôle d'angle mort Blind Spot Monitoring (BSM), Rear Cross-Path Detection, Lane Keep Assist, Active Blind Spot, Active Cruise Control, Traffic jam assistant and highway assist et Driver attention assist.L'alerte de collision frontal (FCW) avec freinage d'urgence autonome (AEB) et détection des piétons ralentit ou freine automatiquement la voiture afin d'éviter un accident imminent ou d'en réduire les conséquences. Il utilise un capteur radar et une caméra intégrée au pare-brise pour déterminer si la Giulia approche trop rapidement d'un autre véhicule ou d'un obstacle. Le système AEB avertit le conducteur par un signal sonore. Si le conducteur ne réagit pas rapidement, le système déclenche un freinage de manière autonome pour éviter la collision. Le système AEB interprète les informations des capteurs et caméra pour activer le freinage en cas de présence d'un piéton sur la trajectoire de la voiture.Le système d'Alerte de Collision Frontale Forward Collision Warning (FCW) vérifie si la voiture s'approche trop vite d'une voiture ou d'un obstacle.Le Active Blind Spot surveille les angles morts à l'arrière pour signaler tout véhicule en approche et apporte le cas échéant une correction à la direction pour éviter une collision.L'alerte de franchissement de ligne reconnaît les lignes sur la route via le capteur vidéo installé à l'avant du véhicule. Si le conducteur les franchit involontairement ou sans utilisation du clignotant, il reçoit alors des alertes sonores et visuelles.Le Lane Keep Assist détecte si le véhicule dérive hors de sa voie sans activer les clignotants et alerte le conducteur visuellement et au toucher. Il intervient activement pour ramener le véhicule dans sa voie.Le Active Blind Spot surveille les angles morts à l'arrière pour signaler tout véhicule en approche et apporte le cas échéant une correction à la direction pour éviter une collision.L'Active Cruise Control régule automatiquement la vitesse du véhicule pour le maintenir à distance de sécurité des véhicules précédents. En liaison avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation routière , il permet de régler la vitesse définie par rapport aux limites de vitesse. Le système utilise la caméra embarquée, reconnaît les panneaux de signalisation, les affiche à l'écran et rappelle au conducteur la limitation de vitesse. Il conseille au conducteur d'adapter la vitesse à celle lue par le système : si le conducteur accepte, le régulateur de vitesse est automatiquement réglé sur la limite de vitesse.Le Traffic jam assistant and highway assist supervise, en complément du régulateur de vitesse actif, la direction, en maintenant la voiture au milieu de la voie dans des conditions de circulation dense, d'embouteillage ou sur autoroute, tout en prenant en compte les limitations de vitesse en vigueur.Le Driver attention assist détecte la somnolence du conducteur et l'avertit si nécessaire.La Giulia est disponible en version 2.0 Turbo essence 280 ch à transmission intégrale, 2.2 litres turbo diesel 160 ch à propulsion et 2.2 litres turbo diesel de 210 ch à transmission intégrale.Tous les moteurs sont produits en Italie.Le 2.0 Turbo essence quatre cylindres en ligne de 280 ch développe un couple de 400 Nm à 2 250 tr/min. La berline sportive italienne atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,7 secondes.Le bloc turbo diesel 2.2 litres est entièrement réalisé en aluminium. Le quatre cylindres en ligne se distingue par son système d'injection Multijet II Injection Rate Shaping (IRS) qui atteint des pressions de fonctionnement de 2 000 bars. Le turbocompresseur à géométrie variable avec actionneur électrique adopte la technologie ‘'Ball Bearing'' qui minimise les temps de réponse.La boîte automatique AT8 à 8 rapports ZF à double embrayage est rapide et précise.Le 2.2 litres Diesel 160 ch, couplé à une boîte automatique à double embrayage AT8, développe un couple de 450 Nm à 1 750 tr/mn. La berline sportive italienne à boîte manuelle atteint une vitesse de pointe de 220 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 8,2 secondes.Le 2.2 litres Diesel 210 ch, couplé à une boîte automatique à double embrayage AT8, développe un couple de 470 Nm à 1 750 tr/mn. La berline sportive italienne atteint une vitesse de pointe de 235 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 6,8 secondes.L'Alfa Romeo Giulia intègre un sélecteur DNA qui modifie le comportement dynamique de la voiture selon le choix du conducteur : Dynamique, Naturel, Advanced Efficiency (mode dédié à l'économie d'énergie).L'Alfa Romeo Giulia propose un système de transmission intégrale non permanente Alfa Romeo Q4 conçu pour gérer la motricité du véhicule en temps réel et peut être équipé d'un différentiel arrière mécanique autobloquant en option.L'architecture du système Q4 à quatre roues motrices non permanentes comprend un boîtier de transfert actif et un différentiel avant. Le boîtier de transfert utilise une technologie d'embrayage actif qui procure une conduite dynamique. Le système Q4 de Stelvio propose les avantages de la traction intégrale tout en assurant des consommations réduites et le plaisir de conduite attendus d'une propulsion.Le système Q4 contrôle en permanence plusieurs paramètres afin d'assurer la meilleure répartition du couple entre les deux trains roulants en fonction du comportement de la voiture et l'adhérence. L'Alfa Romeo Giulia se comporte en conditions normales comme une propulsion : 100% du couple est renvoyé à l'arrière. En cas d'approche de la limite d'adhérence, le système transfère en temps réel jusqu'à 50% du couple au train avant, pour une meilleure adhérence et plus de stabilité directionnelle en virage.Un différentiel arrière autobloquant mécanique est disponible en option. Le différentiel autobloquant mécanique transfère plus de couple à la roue bénéficiant de la meilleure adhérence afin d'optimiser la motricité dans toutes les conditions.Les prix de l'Alfa Romeo Giulia Essence2.0T 280 AT8 Q4 Super: 54 950 €2.0T 280 AT8 Q4 Sprint: 57 450 €2.0T 280 AT8 Q4 Ti: 59 950 €2.0T 280 AT8 Q4 Veloce: 62 450 €2.0T 280 AT8 Q4 Competizione: 66 450 €Diesel2.2 Diesel 160 AT8 Super: 47 450 €2.2 Diesel 160 AT8 Sprint: 49 950 €2.2 Diesel 160 AT8 Ti: 52 450 €2.2 Diesel 160 AT8 Veloce: 54 950 €2.2 Diesel 160 AT8 Competizione: 58 950 €2.2 Diesel 210 AT8 Q4 Ti: 57 450 €2.2 Diesel 210 AT8 Q4 Veloce: 59 950 €2.2 Diesel 210 AT8 Q4 Competizione: 63 950 €Quatre niveaux de finitions sont disponibles : Super, Sprint, Ti et Veloce, chacun doté de caractéristiques distinctes.Les finitions Super, l'entrée de gamme, et Ti mettent en valeur l'élégance et la distinction en prenant le parti du Grand Tourisme.Les finitions Sprint et Veloce ont une connotation sportive.La finition Veloce permet d'atteindre le summum Alfa Romeo en termes de performances et de sportivité.Les équipements de série de l'Alfa Romeo Giulia:SUPERTECHNOLOGIESélecteur de mode de conduite Alfa DNAProjecteurs Matrix Full-Led adaptatifs avec fonction antibrouillardEclairage adaptatif (feux de croisement/feux de route)Système Alfa Connect avec écran 8,8 pouces tactile , navigation 3D EuropeApple CarPlayAndroid Auto Cockpit Digital 12,3 pouces personnalisableRadio numérique (DAB) et info traficAlfa Connected ServicesRotary PadPrises USB frontales et prises USB arrièreStart & StopPrise 12 VSÉCURITÉSystème d'alertes anticollisions (FCW) avec détection piétonsSystème d'aide au freinage d'urgence (AEB)Système de freinage intégré (IBS)Système d'Alerte de Franchissement de Ligne (LDW)Kit de réparation pneumatiques Fix&GoFixation siège enfant de type IsofixSystème de détection des angles morts avec détection d'obstaclesSystème d'aide à la descente Hill Descent HolderFreinage Veloce (sur motorisations 2.0 T 280 Q4 et 2.2 210 Q4)CONFORTClimatisation automatique bizone avec aérateurs aux places arrièreRégulateur de Vitesse adaptatifRadar de stationnement avant et arrièreAllumage automatique des feux et essuie-glacesCaméra de recul avec lignes indicatricesOuverture des portes mains libres avec éclairage des poignées de porteRétroviseur intérieur photochromatiqueRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementChargeur à inductionAérateur de climatisation places arrièrePort USB arrièreSystème d'amélioration de la qualité de l'airEXTÉRIEUREclairage diurne (signature lumineuse) à LEDDouble sorties échappement noirCoques de rétroviseurs noiresINTÉRIEURTapis de sol noirsSeuils de porte en aluminiumCiel de toit sombreVolant sportPommeau de vitesse sportInserts noirs planche de bord, tunnel central et portièresSPRINTTECHNOLOGIESÉCURITÉCONFORTRétroviseurs extérieurs électrochromiquesBuses de lave-glace chauffantesEXTÉRIEURV de calandre noirINTÉRIEURInserts en aluminium planche de bord, tunnel central et portièresSellerie mixte tissu et Alfatec (synthétique)Palettes au volant en aluminiumTiTECHNOLOGIESÉCURITÉCONFORTSièges avant et volant chauffantsRéglages électriques sièges avant 6 positionsEXTÉRIEUREtriers de frein anodisésFeux arrière à fond noirINTÉRIEURInserts en chêne sombre planche de bord, tunnel central et portièresSellerie cuirPack coffreVELOCETECHNOLOGIESÉCURITÉDifférentiel à glissement limité Q2 CONFORTEXTÉRIEURINTÉRIEURSièges Sport en cuir avec soutien latéral réglable électriquementPalettes au volant en aluminiumPack coffre