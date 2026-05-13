La Jeep Avenger revisitée s'offre une calandre à sept fentes renforcée par un rétroéclairage à LED

Modèle de la gamme Jeep
le plus vendu en Europe avec 270 000 commandes à ce jour, l'Avenger
s'offre un restylage.
Les premières livraisons sont prévues à partir du mois de septembre.Design extérieur
Le SUV
urbain Avenger de quatre mètres de long affiche un style extérieur légèrement revisité.
La calandre à sept fentes est essentielle à l'esprit de famille Jeep. Sur la Jeep Avenger
restylée, cet élément est renforcé par un rétroéclairage à LED : un détail illuminé qui rend la calandre visible de nuit et immédiatement reconnaissable dans le trafic. Disponible de série sur les finitions supérieures, cet équipement deviendra la nouvelle signature de la gamme Jeep.
Le « Design to function » est le principe fondamental du style Jeep. Des éléments esthétiques distinctifs tels que la protection des bas de caisse, les projecteurs encastrés et les skis de protection teintés dans la masse contribuent à éviter les dommages en cas de petits chocs. La Jeep Avenger revisitée renforce cette protection à 360 degrés avec de boucliers retravaillés, complétés, sur la version 4xe, par des détails verticaux rouges à l'avant et le Jeep Shield : un masque de bouclier noir mat à l'avant.
Un toit noir est disponible en option pour ajouter une touche de personnalisation.Design intérieur
L'intérieur a été repensé afin d'améliorer l'aspect visuel, le toucher et la qualité perçue de l'ensemble des surfaces:
- Les panneaux de porte adoptent un matériau plus doux.
- La partie inférieure de la planche de bord est enrichie d'un insert rembourré.
- Les sièges des finitions Altitude et Summit proposent des garnissages tissu/TEP.
- La version 4xe offre des intérieurs lavables et résistants.
Le sélecteur Selec-Terrain est désormais encadré de rouge et recouvert de caoutchouc afin d'être facilement identifiable et utilisable. Le Selec-Terrain permet de choisir le mode de conduite adapté au terrain, en fonction de réglages spécifiques de l'accélérateur, de la boîte de vitesses, des contrôles de motricité et de stabilité, de la direction, et (sur la version 4xe) de la gestion du couple.Capacités en dehors des sentiers battus
Les angles tout-terrain optimisés (jusqu'à 22° d'attaque, 21° ventral et 35° de fuite) et une garde au sol pouvant atteindre 210 mm permettent des escapades en dehors des sentiers battus sur toutes les versions.
Les performances
en tout-terrain et dans toutes les conditions météorologiques sont renforcées par le Selec-Terrain et le Hill Descent Control, tous deux proposés de série sur l'ensemble des finitions.Projecteurs Matrix LED
La Jeep Avenger propose des projecteurs Matrix LED. Le système adapte automatiquement le faisceau en fonction du trafic et de la vitesse, garantissant une visibilité optimale sans intervention du conducteur. Le système Matrix LED offre une conduite plus sûre: une meilleure vision
nocturne, un éclairage des bas-côtés et des virages, avec une fatigue visuelle réduite. Vision à 360°
Grâce à une caméra frontale supplémentaire, la Jeep Avenger propose une vision à 360° qui simplifie les manœuvres de stationnement. Lorsque les caméras sont activées, une vue aérienne du véhicule et de son environnement
immédiat est reconstruite numériquement et affichée sur l'écran tactile. En fonction du contexte, la meilleure vue et le niveau de zoom sont automatiquement sélectionnés. Le conducteur peut à tout moment reprendre la main et modifier la vue.Motorisations
La Jeep Avenger propose plusieurs types de motorisations (essence, e-Hybrid, 4xe et électrique), avec boîtes manuelles et automatiques, traction ou transmission intégrale:
- moteur essence Turbo 100 avec boîte manuelle,
- moteur e-Hybrid 110 à boîte automatique à double embrayage à 6 rapports,
- version 4xe hybride
de 145 ch à transmission intégrale équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée,
- version électrique de 156 ch.
Le moteur essence Turbo 100
avec boîte manuelle est un 3 cylindres de 1 199 cm³ développant une puissance maximale de 101 ch (74 kW) à 5 500
tr/min et un couple maximal de 205 Nm à partir de 1 750 tr/min, associé à une boîte manuelle à 6 rapports.
Le turbocompresseur à géométrie variable optimise la réponse du moteur à bas régime, facilitant la conduite en ville et les dépassements, tout en garantissant du plaisir de conduite en toutes conditions.
- Efficience optimisée
La consommation
de carburant et la maîtrise des émissions sont assurées par un système d'injection directe haute pression (350 bar), de nouveaux pistons, un nouveau système de distribution réduisant les frottements internes, et un fonctionnement en cycle Miller avec un taux de compression élevé améliorant le rendement thermique.
- Fiabilité renforcée
Le moteur essence Turbo 100 est équipé d'une distribution par chaîne offrant une durabilité supérieure. Le nouveau bloc moteur, les pistons et les segments sont conçus pour assurer robustesse et maîtrise de la consommation d'huile.
Lors de son développement, le moteur a subi des essais
d'endurance dans des conditions extrêmes, avec plus de 30 000 heures sur bancs reproduisant toutes les conditions de conduite.
- Maintenance réduite
Les modèles équipés du nouveau moteur essence Turbo 100 bénéficieront d'un plan d'entretien optimisé, avec une révision tous les 2 ans ou 25 000 km et un contrôle intermédiaire annuel.
Le moteur e-Hybrid 110
intègre un turbocompresseur à géométrie variable et un cycle Miller (reposant sur une distribution à chaîne). Il est associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports avec moteur électrique intégré et batterie Li Ion
48V / 0,9 kWh. Cette combinaison permet jusqu'à 1 km de roulage en mode électrique en dessous de 30 km/h.
La version 4xe hybride
de 145 ch à transmission intégrale est équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée, d'un moteur thermique à l'avant et d'un moteur électrique à l'arrière délivrant jusqu'à 1 900 Nm de couple aux roues arrière. La Jeep Avenger 4xe peut franchir des pentes de 40 % sur terre et de 20 % lorsque l'essieu avant n'adhère pas.