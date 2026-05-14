La Jeep Avenger Electrique revisitée offre jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP

Modèle de la gamme Jeep
le plus vendu en Europe avec 270 000 commandes à ce jour, l'Avenger
s'offre un restylage.
Les premières livraisons sont prévues à partir du mois de septembre.Design extérieur
Le SUV
urbain électrique Avenger de quatre mètres de long affiche un style extérieur légèrement revisité.
La calandre à sept fentes est essentielle à l'esprit de famille Jeep. Sur la Jeep Avenger électrique
restylée, cet élément est renforcé par un rétroéclairage à LED : un détail illuminé qui rend la calandre visible de nuit et immédiatement reconnaissable dans le trafic. Disponible de série sur les finitions supérieures, cet équipement deviendra la nouvelle signature de la gamme Jeep.
Le « Design to function » est le principe fondamental du style Jeep. Des éléments esthétiques distinctifs tels que la protection des bas de caisse, les projecteurs encastrés et les skis de protection teintés dans la masse contribuent à éviter les dommages en cas de petits chocs. La Jeep Avenger
électrique revisitée renforce cette protection à 360 degrés avec de boucliers retravaillés.
Un toit noir est disponible en option pour ajouter une touche de personnalisation.Design intérieur
L'intérieur a été repensé afin d'améliorer l'aspect visuel, le toucher et la qualité perçue de l'ensemble des surfaces:
- Les panneaux de porte adoptent un matériau plus doux.
- La partie inférieure de la planche de bord est enrichie d'un insert rembourré.
- Les sièges des finitions Altitude et Summit proposent des garnissages tissu/TEP.
Le sélecteur Selec-Terrain est désormais encadré de rouge et recouvert de caoutchouc afin d'être facilement identifiable et utilisable. Le Selec-Terrain permet de choisir le mode de conduite adapté au terrain, en fonction de réglages spécifiques de l'accélérateur, de la boîte de vitesses, des contrôles de motricité et de stabilité, de la direction, et (sur la version 4xe) de la gestion du couple.Capacités en dehors des sentiers battus
Les angles tout-terrain optimisés (jusqu'à 22° d'attaque, 21° ventral et 35° de fuite) et une garde au sol pouvant atteindre 210 mm permettent des escapades en dehors des sentiers battus sur toutes les versions.
Les performances
en tout-terrain et dans toutes les conditions météorologiques sont renforcées par le Selec-Terrain et le Hill Descent Control, tous deux proposés de série sur l'ensemble des finitions.Projecteurs Matrix LED
La Jeep Avenger électrique propose des projecteurs Matrix LED. Le système adapte automatiquement le faisceau en fonction du trafic et de la vitesse, garantissant une visibilité optimale sans intervention du conducteur. Le système Matrix LED offre une conduite plus sûre: une meilleure vision
nocturne, un éclairage des bas-côtés et des virages, avec une fatigue visuelle réduite. Vision à 360°
Grâce à une caméra frontale supplémentaire, la Jeep Avenger électrique propose une vision à 360° qui simplifie les manœuvres de stationnement. Lorsque les caméras sont activées, une vue aérienne du véhicule et de son environnement
immédiat est reconstruite numériquement et affichée sur l'écran tactile. En fonction du contexte, la meilleure vue et le niveau de zoom sont automatiquement sélectionnés. Le conducteur peut à tout moment reprendre la main et modifier la vue.Motorisations
La Jeep Avenger propose plusieurs types de motorisations (essence, e-Hybrid, 4xe et électrique), avec boîtes manuelles et automatiques, traction ou transmission intégrale:
- moteur essence Turbo 100 avec boîte manuelle,
- moteur e-Hybrid 110 à boîte automatique à double embrayage à 6 rapports,
- version 4xe hybride
de 145 ch à transmission intégrale équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée,
- version électrique de 156 ch.
La version électrique de 156 ch dispose d'une batterie de 54 kWh de capacité brute, d'une puissance de charge en courant continu jusqu'à 100 kW et de 11 kW en courant alternatif. La version électrique offre jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP.